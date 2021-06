Gli Europei di calcio stanno entrando nel vivo e nella serata di sabato 26 giugno tutta la Penisola sarà con il fiato sospeso per l’ottavo di finale tra l’Italia e Austria, che varrà la qualificazione ai quarti. Tra i protagonisti degli azzurri ci sarà senza ombra di dubbio il difensore Leonardo Bonucci. Il calciatore in forza alla Juventus è uno dei giocatori più rappresentativi della Nazionale, ma ora l’attenzione si è spostata anche sugli aspetti privati. Infatti, ha una moglie bellissima e in tanti probabilmente non l’avete mai vista.

Lui e la sua Martina si sono conosciuti molti anni fa, infatti la relazione sentimentale ha avuto inizio 13 anni fa, nel 2008. Tre anni più tardi hanno deciso di compiere un grande passo, unendosi in matrimonio, e poi hanno concepito tre figli che si chiamano Lorenzo, Matteo e Matilda. La signora Bonucci non è scoosciuta al mondo social e dello spettacolo, infatti ha lavorato come modella in passato ed è anche molto attiva in veste praticamente di influencer sul suo profilo ufficiale, aperto su Instagram.

La moglie di Leonardo Bonucci si chiama dunque Martina Maccari e ha anche un blog personale, che si chiama ‘Lo Zoo di Zoev’, e anche un bel progetto che si intitola ‘Nèttare’. Nata nel 1985, lei dà molti consigli e racconta tutta la sua vita quotidiana ai suoi seguaci sul blog. Ha anche una grande dote, ovvero quella dell’ironia. Ha anche dovuto fare i conti con il coronavirus un po’ di tempo fa e soprattutto con la terribile malattia del figlio Matteo, colpito nel 2016 da una patologia molto grave.





In una vecchia intervista Martina Maccari ha parlato così del marito Leonardo Bonucci: “Ci siamo conosciuti nel 2008, per telefono e quasi per scommessa. Non è stato un colpo di fulmine, al primo incontro lui era l’opposto di come me lo aspettassi. Non mi sembrava affatto il mio tipo, invece ci siamo fidanzati e poi ai tempi del Bari abbiamo cominciato a convivere. Un anno di litigate, poi la Juventus e il matrimonio, poi è arrivato anche il nostro primo figlio Lorenzo”, ha concluso la donna.

A proposito della malattia del figlio, Leonardo Bonucci disse all’epoca dei fatti: “Abbiamo saputo della malattia quando siamo tornati a Torino. Non stava bene, c’era qualcosa che non andava. Abbiamo fatto un controllo e ci hanno detto che non si poteva aspettare, doveva operarsi subito. Matteo ha sviluppato un bel carattere, è un leone. Sa quello che è successo e a volte sa che può fare leva sulla cosa”.