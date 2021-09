Momento super emozionante quello vissuto in Giappone, alle Paralimpiadi in corso di svolgimento a Tokyo. Una meravigliosa proposta di matrimonio è infatti avvenuta davanti a tutti e l’atleta non ha potuto fare altro che sorridere. Si tratta di una sportiva che ha preso parte ai 200 metri femminili T12 ed è non vedente. Una proposta giunta inaspettatamente, ma che le ha riempito il cuore di amore. Il suo partner si è dunque inginocchiato davanti a lei e ha chinato la testa prima del grande gesto.

Ha infatti deciso di prendere il cofanetto con all’interno l’anello e lo ha subito dato alla sua dolce metà. Lui le ha detto: “Vuoi sposarmi?”. Tantissima l’emozione dell’uomo mentre pronunciava quella bellissima domanda e la risposta della sportiva è stata ovviamente affermativa. Intorno alla meravigliosa coppia avversari e spettatori che hanno applaudito e ripreso la scena, destinata a rimanere nella storia. Un’emozione indescrivibile per entrambi. Ma anche per tantissime persone in tutto il mondo.

Ad aver ricevuto questa meravigliosa proposta davanti agli occhi di tutto il mondo l’atleta di Capo Verde, Keula Nidreia Pereira Semedo, che è rimasta sorpresa piacevolmente dal suo fidanzato Manuel Antonio Veiga. Il video che ha ripreso le immagini suggestive ha fatto il giro della rete in pochissime ore. E il suo compagno non è uno qualunque, infatti è anche la sua guida. Keula Nidreia Pereira Semedo ha compreso di aver scelto proprio l’uomo giusto nella sua vita personale e professionale.





Keula Nidreia Pereira Semedo ha avviato la sua carriera professionale nel 2005 e ha appunto una disabilità agli occhi. Nonostante questo, non ha mai smesso di inseguire i suoi sogni e ha proseguito con l’atletica leggera. La sua guida le è sempre stata al suo fianco, sia nell’ambito lavorativo che in quello privato, e ora possono godersi le future nozze. Che gioia immensa per loro, che in un giorno qualunque sono stati in grado di far emozionare veramente tutti. Chapeau per questa coppia speciale.

Keula Nidreia Pereira Semedo from Cape Verde got a surprise marriage proposal from guide after her Tokyo Paralympics 2020 Women's 200m T11 Heat 4 event.#YouDeserveIt #Paralympics pic.twitter.com/ZR6Lq7EwOb September 2, 2021

Nessuno si sarebbe mai immaginato di vedere il compagno di Keula Nidreia Pereira Semedo fare un gesto del genere, invece è tutto realtà. Emozioni infinite per l’atleta capoverdiana, che siamo certi avrà pianto tantissimo per la commozione. E anche il pubblico non è proprio riuscito a rimanere impassibile davanti a scene decisamente strappalacrime.