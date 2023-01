Adesso i tifosi della Juventus sono seriamente preoccupati e lo spettro della serie B sta incombendo nuovamente, a distanza di 17 anni dall’ultima volta. Sono usciti fuori dei dettagli davvero clamorosi, che stanno mettendo in allarme milioni di supporter sparsi in tutta Italia. In particolare, una decisione che è stata presa in questi giorni farebbe ipotizzare il peggio, anche se non siamo in presenza di notizie ancora ufficiali. Ma già ciò che è successo recentemente ha iniziato a far rattristare molta gente.

Adesso c’è per la Juventus l’incubo della serie B, ma i sostenitori hanno già dovuto fare i conti con una pesantissima penalizzazione in classifica di 15 punti a causa delle plusvalenze. Da essere praticamente in seconda posizione si è ritrovata decima con 23 punti all’attivo. E il peggio potrebbe ancora venire, stando a quanto sta circolando in queste ore. A parlarne sono stati tutti i principali siti e giornali, in particolare Tuttosport e il Corriere dello Sport, che sono scesi nei dettagli.

Juventus e l’incubo serie B: le ultime notizie

Dopo che la Juventus è finita nel vortice delle indagini, con la prima sentenza negativa, il rischio che possa addirittura finire nuovamente in serie B non è escluso a priori da nessuno. E a far discutere è stata la scelta di diverse agenzie di scommesse, che hanno preso una decisione inaspettata sul club bianconero. Adesso c’è un’altra indagine in corso, dato che la procura della Figc ha chiesto una proroga di altri 40 giorni per le manovre sospette sugli stipendi, fatte in accordo con alcuni atleti della Vecchia Signora.

Le agenzie di scommesse italiane hanno deciso di disporre la sospensione immediata di tutte le quotazione, inerenti la possibile retrocessione della Juventus in cadetteria. Molti potrebbero infatti scommettere su questo, riuscendo a vincere somme clamorose nel caso in cui si verificasse davvero questa eventualità. Infatti, si vocifera che possano arrivare altri punti di penalità molto importanti, che potrebbero davvero mettere a repentaglio la permanenza della squadra nella massima serie italiana.

Tuttosport fa riferimento alla possibilità che siano dati ulteriori 15 punti di penalizzazione, se non di più, che invischierebbero la Juventus nella lotta per non retrocedere. O potrebbe essere decretata d’ufficio la stessa sentenza di spedirla in B. Intanto, le agenzie di scommesse si sono cautelate e aspettano i prossimi verdetti.