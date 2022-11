Si mette male ora per la Juventus, infatti il rischio serie B non sarebbe più trascurabile. A riportare la notizia è stato il sito de La Repubblica, a firma Franco Vanni, che ha analizzato la situazione dopo le clamorose dimissioni dell’intero consiglio di amministrazione, con il presidente Andrea Agnelli che ha lasciato dopo 12 anni. Al momento ci sono varie ipotesi in piedi, ma a cercare di fare chiarezza sull’accaduto ci ha pensato l’avvocato Federico Venturi Ferriolo, che si è innanzitutto soffermato sullo scudetto di un paio di anni fa.

La Juventus ha teoricamente un rischio di finire in Serie B, se dovesse verificarsi una cosa nello specifico. Il legale ha affermato sul tricolore vinto: “Lo scudetto 2019-2020 non è a rischio, non rischierebbe la revoca dello scudetto del 2020. La situazione è infatti completamente diversa rispetto al 2006, in questo momento nei confronti dei dirigenti e del club non ci sarebbero da parte della procura federale contestazioni di condotte antisportive, tali da giustificare una punizione così severa”.

Leggi anche: “Papà sta morendo”. La leggenda dello sport italiano in fin di vita: l’annuncio della figlia





Juventus, rischio serie B? Le ultime notizie

Prima di dirvi tutto sulla Juventus e sul presunto rischio chiamato serie B, La Repubblica ha precisato che resta da capire come andrà avanti la situazione penale, infatti la Juve e gli amministratori della società potrebbero essere rinviati a giudizio per false comunicazioni sociali, ostacolo alla vigilanza, manipolazione del mercato e false fatturazioni. Poi c’è la parte legata allo sport con le plusvalenze e gli stipendi nel mirino. Infatti, si starebbe valutando la situazione sugli accordi per ridurre e integrare gli stessi durante il periodo del coronavirus.

La serie B potrebbe diventare cosa certa se emergerà che la Juventus ha praticamente falsificato i dati contabili per permettere l’iscrizione al campionato di serie A. Si tratta però della sentenza più dura, infatti per il tema plusvalenze altre società come Cesena e Chievo Verona hanno subito solo dei punti di penalizzazione. L’avvocato del dipartimento sportivo LCA Studio Legale, Venturi Ferriolo, ha aggiunto: “Il club rischia eventuali ammende e sanzioni sul torneo in corso o su quello prossimo”.

Il legale ha chiosato, come scritto da La Repubblica: “La decurtazione di punti e il caso estremo della retrocessione è da considerarsi una extremo ratio, ma solo nel caso in cui si dovesse accertare che la Juventus ha fornito informazioni false per l’iscrizione. Ma non sembra il caso. A livello teorico non escludo provvedimenti disciplinari anche della Uefa”.