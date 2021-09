Si chiamava Jennifer Fiori e aveva solo 35 anni. La campionessa di ciclismo è morta in sella alla sua moto in località Molino Marazzana in provincia di Ancona. Erano circa le 17 quando ieri, dall’ospedale di Torrette si è alzata in volo l’eliambulanza per cercare di soccorrere la giovane centaura. Due le auto coinvolte, un’Alfa Romeo e una Fiat Panda. Ad essere danneggiata l’Alfa mentre la Fiat, un mezzo in servizio alla Caritas non aveva segni di impatto.

Purtroppo però per Jennifer Fiori non c’è stato nulla da fare. Ora la dinamica è al vaglio della polizia stradale che si è riservata di effettuare ulteriori accertamenti e di ascoltare eventuali testimoni prima di pronunciarsi. Naturalmente sul posto si sono subito precipitati i mezzi del 118 che, per più di mezz’ora hanno tentato di rianimare la ragazza: tuttavia il suo cuore ha smesso di battere per sempre. Il corpo della ragazza è rimasto sull’asfalto, coperto con un telo bianco. L’eliambulanza, atterrata a qualche centinaio di metri di distanza dal luogo dell’incidente è ripartita vuota.

Poco dopo sul posto sono arrivati i familiari di Jennifer Fiori e, che, dopo averla scoperta, l’hanno accarezzata e si sono distesi al suo fianco, per trascorrere insieme gli ultimi momenti. Un momento toccante e terribile: le grida strazianti hanno squarciato quel luogo e i cuori dei presenti. La moto su cui la giovane viaggiava in direzione mare era a circa venti metri dal corpo, che probabilmente è volato prima di precipitare sull’asfalto.





A raccontarlo i testimoni: dal telo bianco uscivano i capelli biondi di Jennifer Fiori, gli stessi che aveva raccolto sotto il casco prima di salire in sella alla sua moto 125 e di dirigersi da Sassoferrato dove viveva, a Senigallia, dove ha terminato la sua corsa alle porte della città. Naturalmente l’incidente ha causato seri problemi alla viabilità: il tratto interessato è rimasto chiuso al traffico per circa un’ora, per consentire i soccorsi ed i rilievi.

Innumerevoli i post sui social che riportavano la notizia di lunghe code sia sulla provinciale Arceviese che sulla Corinaldese, ma la notizia della morte di Jennifer Fiori si è diffusa solo in serata. La viabilità è tornata alla normalità dopo circa tre ore dall’incidente, quando soccorritori e forze dell’ordine hanno liberato completamente la carreggiata.