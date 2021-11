Il figlio di un anno morto annegato durante la festa di compleanno del famoso papà. Una tragedia che in queste ore sta facendo il giro del mondo ma di cui si hanno ancora poche informazioni perché i media locali, nel rispetto del dolore della famiglia, non hanno rivelato ulteriori dettagli sull’incidente. Incidente avvenuto in piscina proprio durante i festeggiamenti per i 39 anni del padre, rugbista e campione del mondo 2007: il piccolo aveva solo un anno ed era stato battezzato domenica scorsa.

Tutti stretti al dolore di Jannie Du Plessis, pilone del Sudafrica, e sua moglie Ronel. La coppia ha altre due figlie, Rosalie e Hele, e vivono tutti in una tenuta in campagna a Bethlehem, nel nord del Sudafrica, dove si sono trasferiti dopo lo scoppio della pandemia.

Morto annegato il figlio di Jannie Du Plessis

A dare la tragica notizia che ha sconvolto la famiglia di Jannie Du Plessis è stato Toks van der Linde, un altro ex rugbista sudafricano. Attraverso un post sui social in cui pubblica la foto di Du Plessis, sua moglie Ronel e il bimbo, l’amico ed ex compagno ha scritto: “Ho il cuore spezzato. Pregate per Jannie e per la sua famiglia. Suo figlio di un anno è annegato”.





“Siamo tutti devastati dalla notizia. Jannie e la sua famiglia adesso devono essere lasciati soli per elaborare questo gravissimo lutto. Offriamo il nostro pieno sostegno e chiediamo gentilmente a tutti di dedicare loro una preghiera”, le parole di Rudolf Straeuli, allenatore dei Lions, squadra nella quale Jannie Du Plessis milita dal 2019 a news24.com.

Please pray for jannie du Plessis and his family his son of 1 year old drown last night my hart is broken broken broken @SuperSportTV @kykNETtv #So so sad pic.twitter.com/pFwA2cSs2R November 17, 2021

“Gli Sharks estendono le più sentite condoglianze a Jannie, Ronel e all’intera famiglia Du Plessis per la tragica perdita del suo giovane figlio. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con voi in questo momento difficile”, il tweet di uno dei suoi ex club, gli Sharks. Ma sono tantissimi i messaggi di cordoglio per la tragedia che ha investito il campione.