L’ex calciatore Jamie Vincent è morto all’età di 46 anni. Il mitico difensore del Crystal Palace e del Portsmouth ha collezionato più di 500 presenze con 11 club nei suoi 19 anni di carriera da giocatore. Vincent ha iniziato la sua strepitosa carriera con il Palace prima di trasferirsi all’AFC Bournemouth e collezionare oltre 100 partite per i Cherry. Dopo gli incantesimi con Huddersfield Town, Portsmouth, Walsall, Derby County, Millwall e Yeovil Town, il terzino sinistro ha aiutato Swindon Town a vincere la promozione in League One nel 2007.

Vincent ha trascorso tre anni con i Robins, che martedì hanno twittato: “I nostri pensieri vanno a tutta la famiglia e agli amici di Jamie in questo momento incredibilmente triste”. Mentre era a Bournemouth, il 46enne era anche compagno di squadra dell’allenatore del Newcastle United Eddie Howe e del suo assistente, Jason Tindall. Il Bournemouth ha pubblicato la notizia della sua scomparsa: “Tutti nel club sono disperatamente rattristati nel sentire che l’ex difensore e finalista di Wembley Jamie Vincent è morto. I nostri pensieri sono con la famiglia e gli amici di Jamie in questo momento”.

E ancora: “Possa riposare in pace”. Jamie Vincent ha anche giocato per i Cherries nella finale del Football League Trophy del 1998 a Wembley, perdendo 2-1 contro Grimsby Town dopo i tempi supplementari. Vincent ha giocato in tutti e tre i livelli della English Football League e ha concluso la sua carriera professionale con l’Aldershot Town nel 2011, prima di recitare brevemente per la squadra non di campionato Didcot Town.





L’ex nazionale del Galles Ady Williams ha giocato con Vincent a Swindon e ha scritto su Twitter : “Piacere di leggere così tanti tributi pagati al mio amico Jamie Vincent. Era un mio grande amico e sono davvero rattristato di sapere della sua scomparsa”.

Poi dice: “I miei pensieri sono con la sua famiglia e con i suoi cari. 46 anni non è affatto un’età”. Il Portsmouth ha anche condiviso un pensiero: “Siamo devastati nel sentire che l’ex difensore dei #Pompey Jamie Vincent è morto. Riposa in pace, Jamie”. L’uomo è morto per un arresto cardiaco.