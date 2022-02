“Addio campione”. Lutto nello sport: morto a soli 16 anni dopo un terribile incidente in pista

Il mondo della MotoGp è sconvolto. Jakob Gurecky, astro nascente del motociclismo mondiale, è morto a seguito delle ferite alla testa riportare dopo una terribile caduta in allenamento sul kartrodromo di Martin, in Slovacchia. Aveva appena 16 anni, compiuti lo scorso 8 ottobre. Il giovane pilota ceco era a bordo della sua minibike Ohvale quando si è scontrato con un ostacolo. Portato subito in ospedale, Gurecky non ce l’ha fatta ed è deceduto ieri, lunedì 7 febbraio.

“Purtroppo – fa sapere il sito ufficiale della MotoGP – il 7 febbraio Jakub ci ha lasciati in seguito a un incidente avvenuto in allenamento. I nostri pensieri vanno alla famiglia, agli amici, alla squadra e a tutte le persone care a Gurecky in questo momento così difficile”.

Jakub Gurecky era già noto agli appassionati di motociclismo nonostante la tenera età. L’anno scorso aveva vinto la Northern Talent Cup, una serie promozionale creata da Dorna con ADAC e KTM per far arrivare alla MotoGP i migliori giovani del nord e centro Europa. Jakub avrebbe dovuto partecipare alla Red Bull MotoGP Rookies Cup nel 2022.





Il 16enne di Zlìn, cittadina di 75mila abitanti nella Moravia meridionale, era cresciuto in fretta allenandosi nella pista di Brno. Oggi lo staff di quello stesso circuito saluta il giovane campioncino invitando tutti ad accendere una candela in sua memoria. In tanti stanno inviando in queste drammatiche ore messaggi di condoglianze e vicinanza alla famiglia di Jakub.

We're very saddened to hear of the passing of 2021 @northerntalentc Champion Jakub Gurecky.



From everybody in MotoGP, we send our love and support to his family, friends and loved ones.https://t.co/FyXFAmModQ February 8, 2022

We are very sorry to hear of Jakub’s passing. The young Czech rider was a promising star in our racing world, having won the Northern Talent Cup last year. He was due to ride in Red Bull Rookies this season and his loss is felt by all of us. Our thoughts & love to Jakub’s family. https://t.co/4WbLENF3jk — Team Suzuki Ecstar (@suzukimotogp) February 8, 2022

Tra i numerosi messaggi di condoglianze alla famiglia di Jakub Gurecky c’è anche il pluricampione mondiale Marc Màrquez che scrive “Corri in pace”. Anche il ferrarista Charles Leclerc ha salutato su Twitter questa giovanissima promessa del motociclismo. Come il team Suzuki Ecstar che scrive: “Siamo molto tristi della morte di Jakub. Il giovane pilota ceco avrebbe dovuto gareggiare nella Red Bull Rookies questa stagione e la sua perdita è sentita da tutti noi. Il nostro pensiero e vicinanza alla sua famiglia”.