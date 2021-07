“It’s coming home” è il mantra che i tifosi hanno ripetuto fino allo sfinimento dall’inizio degli Europei convinti di riportare a casa un titolo che mancava dal 1966, quando una giovanissima regina Elisabetta consegnò la Coppa del Mondo nelle mani del capitano Bobby Moore, proprio in quello stadio che invece li ha visti inchinarsi alla squadra di Roberto Mancini.

Il titolo è tornato a casa sì, ma in quella dell’Italia, perché l’11 luglio 2021 gli azzurri hanno reagito al gol di Shaw – centrato a soli due minuti dal fischio d’inizio – e nonostante i fischi e i cori contro sono riusciti a rientrare in gara e pareggiare con Leonardo Bonucci. Poi il resto è ormai storia. Fischio al novantesimo in parità, supplementari idem e alla fine i tanto temuti rigori. L’Italia parte male con l’errore del Gallo Belotti, ma poi sbaglia Rashford. Jorginho tira il rigore decisivo, ma Pickford riesce a intercettare la traiettoria e la festa è solo rimandata.

Uno straordinario Gigio Donnarumma, dopo aver già neutralizzato Sancho, arpiona il tiro a Saka e regala all’Italia gli Europei. Il titolo non torna a casa degli inglesi e quel mantra urlato fino allo sfinimento con la convinzione di vincere Euro 2020 si trasforma in ‘’It’s coming to Rome’’. E ora cosa faranno i tifosi inglese che si erano tatuati la frase convinti di diventare campioni d’Europa?





Lewis Holden si era fatto tatuare il trofeo e la scritta “Euro 2020, England Winners, it’s Coming Home”, sulla gamba dopo la vittoria contro la Danimarca e al Manchester Evening News aveva detto: “Sono fiducioso, penso che vinceremo con l’Italia, lunedì tutti faranno la fila per avere questo tatuaggio e io l’ho già fatto. Se vinciamo potrei farmi tagliare anche i capelli come Phil Foden”. Lewis ha confessato che i suoi amici, una volta finita la partita, gli hanno ironicamente passato una lama invitandolo a tagliarsi la gamba ma è deciso comunque a tenere il tattoo perché ”ci siamo andati vicini”.

L’ha presa con più filosofia uno dei tifosi che si era fatto tatuare “It’s Coming Home” e mestamente è tornato dalla sua tatuatrice per correggere la frase in “It’s coming to Rome”. Il video è stato pubblicato su TikTok e tanti tifosi italiani si sono complimentati con lui per aver preso la sconfitta con ironia: “Grande, così si fa, bisogna essere positivi”, “Ecco, così va molto meglio”, “Ma che cosa carina dai, io pensavo lo levasse con il laser”, “Apprezzo la tua ironia!”.