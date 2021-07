Ci vorrebbero fa passare come arroganti e maleducati, ma non ci riusciranno. Quantomeno non in questo frangente. Torniamo a parlare degli Europei di calcio. Dopo la finale vinta dall’Italia a Wembley, contro un’Inghilterra convinta al 100% di farcela, lo stato d’animo dei vincitori è ancora altissimo. Le tv parlano senza sosta dei campioni d’Europa, delle loro vite, dei matrimoni, delle compagne. Insomma, l’attenzione è ancora altissima sugli eroi di Wembley e su quella coppa che è “tornata a Roma”.

Ed eccola l’immancabile, inutile, fuori luogo polemica nata tra i festeggiamenti interminabili degli Azzurri e le petizioni inglesi per fare rigiocare la finale. Si aggiunge anche la testata tedesca Bild che quale ha definito “un campo di battaglia” lo spogliatoio della Nazionale italiana a Wembley. Sembra infatti che l’euforia della squadra di Roberto Mancini sia stata incontenibile. Così sono arrivati pure gli inglesi a dare lezione di bon ton, riportando la notizia sul Sun.

Il tabloid inglese scrive: “Nel nostro spogliatoio solo una pila ordinata di cartoni di pizza“. Beh, c’era ben poco da essere euforici, verrebbe da dire. Le foto dello spogliatoio dell’Italia fanno effettivamente pensare a una festa: lattine di birra e bottiglie di vino per terra, boxer e pantofole abbandonate, asciugamani in ogni dove.





Però non scordiamoci mai il contesto: quei ragazzi sono arrivati a casa degli inglesi che da mesi continuavo a ripetere “It’s coming home” e sono riusciti a vincere. Non solo quella partita che già di per se sarebbe stato un traguardo pazzesco, ma l’intera competizione, insomma il titolo europeo vinto dall’Italia.

I festeggiamenti dell’Italia insomma sono del tutto comprensibili. In ogni caso ci sembra una polemica fine a sé stessa. Pensate che in Serie A, o nella Premier League inglese i calciatori a fine partita si mettono a raccattare le maglie sporche e a lavare per terra? Suvvia, non ci fate ridere.