Continua a far discutere la finale degli Europei Italia-Inghilterra. Il successo degli azzurri di Roberto Mancini, vittoriosi ai calci di rigore contro la nazionale di Southgate, non è andato giù a molti inglesi. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di una petizione lanciata online affinché possa essere rigiocata la partita. Alla base della motivazione il fallo di Giorgio Chiellini ai danni di Saka, costato il giallo al capitano italiano, ma che secondo gli avversari era invece meritevole del cartellino rosso diretto.

E ora ci sono altre novità tanto clamorose quanto inaspettate. A quanto pare i supporter dell’Inghilterra non hanno nessuna intenzione di accettare definitivamente il verdetto del campo e hanno dato vita ad una nuova incredibile iniziativa per soddisfare le loro esigenze. Per quanto concerne la petizione, sta comunque ottenendo dei risultati sorprendenti, infatti è già stata sottoscritta da più di 150 mila persone e questo è quanto richiesto dall’organizzatore della stessa: “Il match non è stato corretto. La rivincita dovrebbe avere luogo con un arbitro non di parte”. Ma veniamo adesso alla novità delle ultime ore.

A proposito sempre della petizione, è stato anche aggiunto dai tifosi inglesi dopo Italia-Inghilterra: “Stiamo lavorando per inviare il maggior numero di email ad agenzie e persone che saranno in grado di aiutarci. Continuate a condividere e commentare, a firmare, a fare tutto il possibile. Facciamo del nostro meglio per dare al nostro Paese una giusta possibilità”. Ora invece è partita una vera e propria raccolta fondi, che si prefigge un obiettivo davvero insolito. E staremo a vedere come evolverà.





Dopo la delusione legata alla finalissima Italia-Inghilterra, gli inglesi hanno deciso di avviare una raccolta fondi che ha questo scopo: “Comprare un trofeo personalizzato da inviare alla squadra”. Dunque, c’è l’intenzione di acquistare una coppa da consegnare alla nazionale. Una proposta davvero inconsueta, che potrebbe raccogliere comunque ancora una volta molti consensi. La battaglia sembra infinita e a distanza di giorni dal trionfo azzurro, i rivali continuano a non accettare la sconfitta.

Intanto, è emerso che il portiere Jordan Pickford ha provato a prepararsi bene per gli eventuali calci di rigore, ma i suoi appunti sui calciatori dell’Italia non sono bastati. L’estremo difensore ha deciso di segnarsi delle preziose indicazioni sulla sua borraccia, dove era segnata una lista dei giocatori della nazionale, alcuni oscurati e altri no.