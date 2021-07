“It’s coming Rome”. Arriva in Italia, la Coppa di Euro 2020 conquistata dall’Italia dopo una patita al cardiopalma vinta ai calci di rigore. Un Europeo che arriva dopo quello del 1968 vinta contro la Jugoslavia. Dopo Belgio e Spagna, anche l’Inghilterra si è dovuta inchinare alla magia azzurra. A soli due minuti dal fischio di inizio arriva il gol di Shaw che fa esplodere Wembley e gela gli italiani.

Dopo un paio di rimpalli in area di rigore Bonucci centra la rete e tutti capiscono che quell’impresa è possibile. Il pubblico di carica, i giocatori tengono possesso palla e lottano per portare a casa il risultato. Fischio al novantesimo, poi i supplementari. Ancora niente, anche questa volta si va ai rigori. Decisive le parate di Donnarumma. Per l’Italia hanno sbagliato Belotti, e Jorginho, ma sono bastati quelli realizzato da Berardi, Bernardeschi e Bonucci per portare a casa la coppa. “Siamo stati bravi. Siamo stati bravi. Abbiamo preso il gol subito, siamo andati in difficoltà ma poi abbiamo dominato la partita. I ragazzi sono stati meravigliosi”. Roberto Mancini è commosso dopo il trionfo a Euro 2020. Il ct azzurro esulta dopo la vittoria ai calci di rigore contro l’Inghilterra. “È importante per tutta la gente e per tutti i tifosi. Abbiamo e giocato bene? Siamo contenti di questo”, ha detto Mancini a caldo.

Festa in campo con gli azzurri protagonisti assoluti in uno stadio che ha iniziato a svuotarsi prima della premiazione. “È un godimento unico. Stiamo solamente godendo. Vedere 58 mila persone che se ne sono andate ancora prima della premiazione è qualcosa di unico che ci fa godere. Adesso la coppa viene a Roma”, ha detto un entusiasta Bonucci, protagonista del gol del pareggio.





“Pensavano rimanesse qua a Londra, invece ci sono rimasti male. Mi dispiace per loro, ma l’Italia ha dato ancora una volta una lezione! Gli ululati e i fischi durante la partita? Lo avevamo detto durante il riscaldamento che ciò che succedeva intorno era solo un contorno e dovevamo pensare al campo ed era semplicemente ciò che avevamo fatto fino a oggi. Nessuno ci chiedeva qualcosa in più. Abbiamo fatto 34 partite senza perdere”, ha detto ancora il difensore.

E quel “it’s coming home” urlato a squarciagola dagli inglesi è invece diventato ‘’It’s coming Rome”, come urlato da Bonucci alla telecamera. Non solo il difensore della Nazionale si è levato qualche sassolino dalla scarpa e in direzione dei tifosi inglesi ha urlato: “Ne dovete mangiare ancora di pastasciutta”.