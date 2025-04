Momenti di grande tensione oggi in Val di Fassa, durante lo slalom gigante valido per i Campionati Italiani Assoluti di sci alpino. Federica Brignone, fuoriclasse azzurra e vincitrice della Coppa del Mondo, è caduta rovinosamente nella seconda manche, suscitando forte preoccupazione tra gli addetti ai lavori e il pubblico presente.

Brignone, che aveva chiuso la prima discesa con il miglior tempo, ha perso l’equilibrio dopo aver inforcato una porta con il braccio nella manche decisiva. La sciatrice valdostana è finita a terra pesantemente, riportando un forte dolore nella zona della tibia. Si teme un possibile infortunio al ginocchio, forse addirittura una frattura, ma saranno gli accertamenti medici a confermare la diagnosi.





Dopo i primi soccorsi in pista e il trasporto a valle in toboga, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasferirla all’ospedale di Trento, dove attualmente è sotto osservazione. Mentre si attende di conoscere le condizioni di Brignone, la gara ha incoronato una nuova campionessa italiana di gigante: si tratta di Ilaria Ghisalberti, 24 anni, atleta del Centro Sportivo Carabinieri, che ha conquistato il suo primo titolo assoluto grazie a una prestazione impeccabile.

Seconda dopo la prima manche, Ghisalberti ha fatto registrare il miglior tempo nella frazione finale, fermando il cronometro su 2’17″74. Alle sue spalle si sono piazzate Lara Della Mea (Esercito), medaglia d’argento con un distacco di 0″61, e Asja Zenere (Carabinieri), bronzo a 1″73. Fuori dal podio, ma con prestazioni degne di nota, Carole Agnelli (Fiamme Oro) è giunta quarta a +2″14, seguita da Laura Steinmair (Esercito, +2″31) e Marta Bassino (Esercito, +2″56).

Una giornata dalle due facce, dunque: da una parte la gioia per una nuova campionessa nazionale, dall’altra l’apprensione per una delle icone dello sci italiano. L’intero mondo sportivo resta con il fiato sospeso per le condizioni di Federica Brignone, sperando che l’infortunio non sia grave.