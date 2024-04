“Condizioni serie”. Grave incidente per il campione italiano: trasportato d’urgenza in ospedale

L’ex campione del mondo è stato portata in ospedale con l’eliambulanza dopo un grave incidente. L’incidente è avvenuto poco dopo le 11. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 per i soccorsi. L’ex pilota 38enne è ora ricoverato all’ospedale fiorentino di Careggi in codice tre. Nella caduta avrebbe riportando un trauma cranico. Sul profilo Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, fornendo aggiornamenti sull’incidente.

“Il nostro Pegaso della Regione Toscana è intervenuto a Terranuova Bracciolini per un incidente avvenuto in una pista da cross, trasportandolo in emergenza all’ospedale di Careggi dove è ricoverato ma non è in pericolo di vita. Ringrazio tutti i soccorritori intervenuti e i nostri sanitari che lo hanno attualmente in cura!”.

Incidente in moto per Andrea Dovizioso: trasportato in elisoccorso

Tantissimi i commenti arrivati: “Forza campione, riprenditi: ti aspettiamo al più presto”. Dovizioso fu scoperto dall’Aprilia che decise di puntare su di lui, intuendone le grandi capacità. Divenne campione nazionale di motociclismo nel 2000 e l’anno successivo conquistò il campionato Europeo Velocità nella categoria 125 cm³ con il team RCGM e il capotecnico Guido Mancini.

Proprio in quell’anno, il 2001, esordì nel motomondiale, correndo al gran premio del Mugello nella classe 125. Dopo le qualifiche si ritrova molto indietro ed in gara è costretto a ritirarsi. Sempre nel 2001 chiude al quarto posto nella classe 125 del Campionato Italiano Velocità. Campione del mondo nella classe 125 nel 2004 con la Honda, ha corso in MotoGp dal 2008 al 2022.

Dal 2013 al 2020 è stato il pilota di punta della Ducati. Racconta la Gazzetta dello Sport come: “Con la Rossa di Borgo Panigale ha vinto 12 Gran Premi, concludendo al secondo posto in classifica nel Mondiale per tre stagioni consecutive, tra il 2017 e il 2019. In quegli anni è stato il principale rivale di Marc Marquez, all’epoca quasi imbattibile. Dopo altri 19 Gp in Yamaha, a fine 2022 la decisione di ritirarsi. Il 16 febbraio 2023 Dovizioso è stato nominato leggenda della MotoGP per la sua lunghissima carriera e premiato al gran premio del Mugello”.