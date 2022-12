“È morto in diretta”. Choc ai Mondiali, deceduto un altro giornalista. La seconda tragedia in pochi giorni

Giornalista morto ai Mondiali del Qatar. Dopo Grant Wahl, anche il giornalista e fotoreporter Khalid Al-Misslam, di Al-Kass Tv, p scomparso. Era impegnato sabato nella copertura del torneo quando è venuto improvvisamente a mancare. Il suo decesso è stato annunciato su Twitter dal canale televisivo ‘Al Kass’ e ripreso anche dal Gulf Times.

Il giornale riporta che Khalid “è morto mentre copriva i Mondiali” e le ragioni della morte sono ancora sconosciute. La stazione televisiva Al Kass, emittente per cui lavorava il giornalista morto in Qatar, ha salutato così il suo dipendente: “I canali Al Kass piangono la morte di Khaled al-Misslam, un fotografo del dipartimento creativo”.

Giornalista morto ai Mondiali del Qatar, è Al Misslam

“Piangiamo la morte del nostro fotografo”, si legge in un tweet dell’emittente Al-Kass Tv, una televisione qatarina che fa parte del network di beIN Sports. Al-Misslam, un qatariota, è morto improvvisamente mentre copriva la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022. Crediamo nella misericordia e nel perdono di Allah per lui e inviamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia”, si legge sui quotidiani.

Il giornalista impegnato nei Mondiali del Qatar è morto dopo il misterioso decesso di un Grant Wahl durante la sfida tra Olanda e Argentina. In un video il fratello, Eric, ha denunciato che sarebbe stato ucciso perché in occasione di Usa-Galles, aveva cercato di entrare allo stadio con una maglietta arcobaleno per sostenere i diritti Lgbtq+. “Io sono gay ed è per questo motivo che aveva indossato la maglia arcobaleno ai mondiali. Mio fratello stava bene di salute ma dopo quel gesto aveva ricevuto minacce. Io credo che sia stato ucciso, vi prego ai aiutarmi”, ha detto il fratello del giornalista morto ai Mondiali del Qatar.

“Il mio corpo mi sta presentando il conto. Tre settimane di poco sonno, stress e tanto lavoro possono farlo. quello che era inziiato come un raffreddore è peggiorato dopo Usa-Olanda (del 3 dicembre, ndr) e ho sentito il petto su nuovi livelli di pressione e disagio”, aveva affermato il 48enne giornalista americano nel suo ‘Futbol with Grant Wahl’. Grant Wahl si è accasciato in tribuna stampa durante la partita Olanda e Argentina. In quella occasione un addetto alla sicurezza, oggi ricoverato in condizioni gravi ma stabili, era precipitato giù da un atrio all’esterno dello stadio.