“Hanno finalmente detto sì!”. Matrimonio da favola per la sportiva italiana: FOTO

Giorgia Sottana e Kim Mestdagh si sono sposate. Le due campionesse d’Italia di basket si sono dette sì in un matrimonio che definire da sogno sarebbe riduttivo. Le due sportive, in forza alla Famila Schio, sono anche compagne nella vita, oltre che su campo da gioco. E insieme formano senza dubbio una delle coppie più famose del basket femminile. Le due si sono sposate in Belgio, a Ypres, il 22 luglio, ma la cosa viene a galla soltanto adesso.

Immancabili le altre compagne di squadra, molte presenti al matrimonio delle amiche e colleghe: Francesca Dotto, Costanza Verona e Beatrice Del Pero. Giorgia Sottana e Kim Mestdagh si sono sposate nel 2022, ma stanno insieme oramai da 8 anni. Il loro amore ha spinto la giocatrice belga a raggiungere Sottana a Schio, nel 2020 e da qui non si è più mossa. Poi il matrimonio e una felicità inimmaginabile. A farlo sapere al mondo, una foto postata su Instagram pochi giorni prima del sì, Sottana aveva parlato di una settimana speciale per loro e anomala per il grande caldo.





Giorgia Sottana e Kim Mestdagh si sono sposate

“In Belgio ci sono 40 gradi. Cosa mai vista. Sarà che è una settimana speciale e qui invece di piovere c’è l’Africa. Noi siamo pronte”. A seguire anche Mestdagh ha pubblicato una foto delle due spose, di spalle, ricordando che è fondamentale prenotare “sempre per due”. Infiniti i messaggi di congratulazioni ricevuti dalla coppia, tra cui Valentina Vignali e la compagna di squadra Jasmine Keys “Sto ancora piangendo per la gioia”, scrive.

Giorgia Sottana e Kim Mestdagh si sono sposate ed entrambe sono apparse elegantissime e al settimo cielo nelle foto trapelate dalla cerimonia. Il matrimonio è stato celebrato nelle Fiandre, a Yprese, città natale di Kim Mestdagh. In Italia, infatti, le due giovani avrebbero potuto suggellare solo un’unione civile e non un vero e proprio matrimonio.

Dopo la cerimonia i festeggiamenti sono continuati in uno chalet fuori città a completamento di una giornata davvero difficile da dimenticare proprio mentre a Treviso fervono i preparativi per il terzo “Pride” pronto a sfilare per le vie del centro storico.

“Ma è davvero lei?”. Ilary Blasi, prima volta in Italia senza Francesco Totti: beccata proprio lì