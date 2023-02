Tragedia per il calciatore, morta la figlia di 5 anni. L’atleta sarebbe dovuto scendere in campo giovedì 16 febbraio contro la Juventus nel match valido per la prima gara dei sedicesimi di Europa League. Ovviamente l’attaccante non giocherà e purtroppo non a causa di un infortunio o una scelta tecnica. Il 23enne appena saputo della morte della figlia ieri, lunedì 13 febbraio, è tornato in patria.

A dare la notizia per primo è stato il quotidiano francese “L’Equipe” che parla di ‘malore‘ che non ha lasciato scampo alla piccola di 5 anni. Al momento non ci sono maggiori dettagli sulla vicenda. Si sa soltanto che, comprensibilmente, il giocatore è sconvolto per questa brutta sciagura. La sua squadra ha subito concesso al giocatore il permesso di tornare in patria.

Chi è Ignatius Ganago, dati e carriera

Stiamo parlando di Ignatius Ganago che non sarà a disposizione del tecnico Antoine Kombouare per la prima partita a eliminazione diretta dell’Europa League contro la Juventus. L’attaccante è nato a Douala il 16 febbraio del 1999, dunque sarà un compleanno davvero triste il suo tra soli due giorni. Calcisticamente Ganago è cresciuto in patria per poi fare il definitivo salto di qualità con la maglia del Nizza, dove ha giocato con Mario Balotelli, e poi con quella del Lens.

Ignatius Ganago, nonostante la giovane età, ha ottenuto grandi soddisfazioni anche con la maglia del Camerun con la quale ha collezionato 11 presenze. Proprio in nazionale ha vinto la medaglia di bronzo ai Campionati d’Africa del 2021.

Toutes nos condoléances et notre soutien à Ignatius Ganago qui a perdu sa petite fille, des suites de maladie. 🙏🕊



(@cfootcameroun) pic.twitter.com/GiNMFUxsjR — Footballogue (@Footballogue) February 13, 2023

Nella stagione in corso Ganago, che gioca sia come prima punta che come esterno, ha collezionato 28 presenze segnando quattro gol e firmando tre assist (una rete in cinque gare di Europa League). Domenica scorsa il giocatore era rimasto in campo per 60 minuti contro il Lorient. Poi la notizia della disgrazia che per il momento lo terrà lontano dai campi.

