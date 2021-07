“Guarda qui Gigio!”. Italia-Belgio, perché il tifoso ha offerto 20 euro al portiere Donnarumma

Euro 2020, l’Italia si qualifica per le semifinali con la vittoria 2 a 1 sul Belgio. Un successo firmato dai gol di Barella e Insigne. Martedì prossimo a Londra gli azzurri affronteranno la Spagna.

Belgio-Italia è stata seguita ieri da ben 15 milioni 483 mila telespettatori con il 65,2% di share, dunque ben oltre la metà degli italiani che hanno guardato la tv. Un ascolto crescente rispetto alla precedente partita contro l’Austria che aveva fatto registrare il 61.1% di share con 13 milioni 275 mila spettatori. C’è stata ovunque una grande festa per la Nazionale di Mancini. Con gol di Insigne e Barella l’Italia ha sconfitto, infatti, il Belgio 2-1 e si è qualificata per la semifinale di Euro 2020, dove affronterà la Spagna.

Ai ‘diavoli rossi’ non basta la rete di Lukaku su rigore prima dell’intervallo. Grande festa per la nazionale di Mancini al triplice fischio. Unica nota stonata l’infortunio di Spinazzola, che lascia il campo in lacrime e in barella. Tra i protagonisti della partita il portiere Gigio Donnarumma, fresco acquisto del Paris Sanit Germain, che ha ‘scippato’ il campione al Milan.





E proprio un tifoso del Milan si è reso protagonista di un siparietto pazzesco che in poche ore è diventato virale in rete. Con ironia, un tifoso che si trovava sugli spalti dello stadio di Monaco ha ‘allungato’ 20 euro in direzione di Gigio Donnarumma che in quel momento si stava allenando prima del fischio di inizio del match contro il Belgio di Lukaku.

La foto è finita su Twitter ha immortalato anche la reazione di Gigio Donnarumma, che ha sorriso al tifoso senza battere ciglio.