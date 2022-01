Una confessione drammatica quella dello sportivo italiano, che in una lunga intervista a ‘Il Resto del Carlino’ ha annunciato di avere un tumore. Ma i retroscena sulla scoperta del suo cancro sono stati decisamente incredibili e il diretto interessato ha anche preannunciato di essere pronto ad adire le vie legali. Una vicenda davvero molto brutta, che avrebbe anche potuto avere delle conseguenze più serie, ma fondamentale si è rivelato un dottore, che ha poi compreso la gravità della situazione.

Queste le prime parole dell’uomo al giornale: “Sono stato operato d’urgenza, mi hanno trovato un tumore. Ma se non fosse stato per l’urologo, che si è accorto della gravità in corso e ha disposto immediatamente l’intervento chirurgico, mi avrebbero di nuovo dimesso come avevano già fatto la prima volta. Capisco bene che siamo in tempo di pandemia, che i ricoveri aumentano, gli ospedali sono sotto pressione. Però chi come me soffre di una patologia grave, non può essere trascurato solo perché ha anche il Covid”.

Poi l’ex pilota automobilistico di Formula Uno, che oggi ha 54 anni, ha riferito che i problemi sono cominciati il 29 dicembre scorso e poi a gennaio, una volta rientrato nella sua abitazione, si sono ripresentati: “Ho chiamato il 118, è venuta l’ambulanza e mi ha portato al pronto soccorso. Con il tampone rapido sono risultato positivo al Covid. Sono stato spostato nell’area riservata ai contagiati e ho fatto la visita dall’urologo, dopo vari esami. Poi con mia sorpresa mi hanno rimandato a casa”.





Ad essere stato colpito da un tumore il pilota italiano Gianni Morbidelli, che ha aggiunto: “Poi sono tornato in ospedale, ho litigato con un’infermiera e con il medico, mi ha detto che non ero grave e che potevo tornare a casa. Poi un altro dottore ha capito che avevo un’emorragia in corso alla vescica. Si è accorto che avevo un tumore e ha deciso che dovevo essere operato. Non lo ringrazierò mai abbastanza – ha continuato Gianni Morbidelli -. Mi hanno tolto due polipi, uno di due centimetri e l’altro più piccolo”.

E infine Gianni Morbidelli ha concluso: “Sono stato dimesso e sono guarito dal Covid. Il 31 gennaio tornerò in ospedale e mi diranno se è un tumore benigno o maligno. Incrocio le dita, quando starò meglio mi rivolgerò ad un avvocato e farò una denuncia”. Morbidelli, classe 1968, è ora attivo nelle ‘TCR Europe Touring Car Series’. Era una delle migliori promesse negli anni Novanta dell’automobilismo italiano.