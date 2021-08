Sono i campioni e gli eroi di Tokyo 2020, almeno fino ad ora. Parliamo di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi detto Giambo. Proprio quest’ultimo ha fatto parlare prima delle gare per la sua vita privata, dai capelli alla compagna. E proprio della fidanzata, Chiara Bontempi, con cui sta da 11 anni, arrivano delle parole meravigliose. Come abbiamo già ricordato in tempi non sospetti, la proposta di matrimonio arrivò dal Gianmarco Tamberi proprio alla vigilia di Tokyo.

Quello tra Chiara Bontempi e Gianmarco Tamberi, entrambi marchigiani, è un rapporto simbiotico condiviso con amici e sui social. “Chiara — ha spiegato il neo campione olimpico — ha messo i miei obbiettivi davanti alla sua vita e mi è stata vicina in anni difficili”. Ed eccola, poche ore prima della gara, lei gli aveva risposto così: “Stai per vivere il tuo sogno amore mio, un sogno che aspetti da anni. Vivilo con la grinta, la convinzione e la forza che solo tu hai. Divertiti e goditi finalmente questi Giochi olimpici. Sono con te”.

Gianmarco Tamberi, il messaggio della fidanzata

E conclude: “Ti meriti il meglio, vita mia”. Che poi lo sapete come è andata a finire: Gianmarco Tamberi ha fatto la storia dell’atletica leggera con quell’oro ex aequo nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Lui e il qatariota Barshim, hanno concluso la gara a pari merito a 2.37 con lo stesso numero di errori complessivi e di fronte al giudice di gara hanno optato per il pari merito.





Poco dopo, il giovane, ai microfoni dei giornalisti ha menzionato la sua Chiara. La ragazza è nata nel 1995 ed è cresciuta ad Ancona. Chiara Bontempi e Gianmarco Tamberi sono fidanzati dal 2009. I due si sono conosciuti quando erano ragazzini e non si sono più lasciati.

È di pochi giorni fa il video che ha fatto il giro del web con la proposta di matrimonio di Gianmarco a Chiara. Una proposta di matrimonio emozionante che ha lasciato i suoi fan a bocca aperta.