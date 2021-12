Ormai da qualche anno Gianluca Vialli, l’ex giocatore della Nazionale italiana di calcio, combatte contro un tumore al pancreas. È dal 2017 che ha iniziato la sua personale battaglia contro la malattia e lo fa con grande coraggio affrontando tanti sacrifici. Dopo 17 mesi di chemioterapia nella primavera del 2020 aveva annunciato l’assenza della malattia. Ma la sua è una battaglia lunga e faticosa, fatta di tante tappe di momenti positivi che si alternano a momenti negativi.

Poco prima dell’inizio degli Europei, Gianluca Vialli aveva raccontato: “So che per quello che mi è successo ci sono tante persone e pensano che se sto bene io, possono farcela anche loro. Sono stato un giocatore e un uomo forte ma anche fragile e penso che qualcuno possa essersi riconosciuto. Sono qui con i miei difetti, le paure e la voglia di far qualcosa di importante”.

Gianluca Vialli ha sempre parlato del cancro in modo sommesso, quasi come se ne avesse rispetto: “Sono stato un giocatore e un uomo forte e vulnerabile. Qualcuno si può essere riconosciuto con la voglia di fare qualcosa d’importante. Il cancro è più forte di me e se lo combatti perdi. Lui è un compagno di viaggio indesiderato, ma devo andare avanti, viaggiare a testa bassa, senza mollare, sperando che un giorno si stanchi e mi lasci vivere serenamente gli anni che ho davanti”.





Poi dopo gli Europei e la vittoria dell’Italia guidata dal suo grandissimo amico Roberto Mancini, Luca Vialli ha sentito di avere un debito con la provvidenza e non solo per l’aspetto calcistico e il successo degli Azzurri in finale con l’Inghilterra. Ma anche per la sua personale battaglia che sta combattendo contro il tumore. E allora si è recato al Santuario della Beata Vergine della Speranza di Grumello Cremonese (una piccola chiesa del ‘700, un luogo dove apparve la Madonna e guarì una donna muta) e si è scattato un selfie con questa didascalia: “È il tempo della gratitudine”.

Nelle ultime ore Gianluca Vialli ha nuovamente parlato del tumore e alla tv Cremona1 ha ammesso: “L’ospite indesiderato è ancora con me, a volte più presente, altre meno. Spero mi possiate sopportare ancora per tanti anni ma sono fiducioso ed ottimista, chi mi circonda mi trasmette forza e coraggio”. L’ex giocatore della Juventus ha ricordato anche l’esperienza agli Europei: “Roberto Mancini è il monarca assoluto, anche se poi l’ambiente si trasforma in una certa democrazia. È un leader, lo ringrazio per quello che mi ha fatto vivere”.