Gianluca Vialli, la famiglia ha preso una decisione legata alla salute del campione. In questi giorni difficili per l’ex centravanti di Nazionale, Sampdoria, Juventus e Chelsea il mondo dello sport si è stretto intorno a lui. Migliaia i messaggi che sono arrivati. “Forza, forza, forza, forza, Gianluca”, “Forza Luca, combatti con tutte le forze che ti sono rimaste. Non mollare, noi facciamo tutti il tifo per te. Questa è una battaglia importante, la più importante della tua vita, non puoi perderla”, “Non mollare Gianluca”.



Una battaglia che dura da cinque anni quella di Vialli contro il cancro al pancreas. Un argomento che il campione non aveva mai ignorato e che, con forza, aveva raccontato durante un’intervista ad Alessandro Cattelan. “Sono stato un giocatore e un uomo forte ma anche fragile e penso che qualcuno possa essersi riconosciuto. Sono qui con i miei difetti, le paure e la voglia di far qualcosa di importante”.

Gianluca Vialli, sulle sue condizioni la famiglia sceglie il silenzio



“Io con il cancro non ci sto facendo una battaglia perché non credo che sarei in grado di vincerla, è un avversario molto più forte di me. Il cancro è un compagno di viaggio indesiderato, però non posso farci niente – aveva aggiunto -. È salito sul treno con me e io devo andare avanti, viaggiare a testa bassa, senza mollare mai, sperando che un giorno questo ospite indesiderato si stanchi e mi lasci vivere serenamente ancora per tanti anni perché ci sono ancora molte cose che voglio fare”.



La preoccupazione nel mondo dello sport (e non solo) continua ad essere molto alta perché il quadro clinico dell’ex calciatore è molto complicato: le cure a cui è sottoposto comportano implicazioni fisiche non di poco conto. Da qui la decisione della famiglia Vialli. Per tutelare al massimo Gianluca e la su salute hanno deciso di non rilasciare informazioni sul quadro clinico.



Accanto al bombe, scrive il Fatto Quotidiano, c’è la sua famiglia: la moglie Cathryn White Cooper con le figlie Olivia e Sofia gli sono a fianco. La mamma di Vialli, Maria Teresa, è già stata a Londra. I suoi quattro fratelli, a cui Vialli è molto legato, invece, lo raggiungeranno a turno nei prossimi giorni.