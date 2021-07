“Tutto è nato così”. Tradimenti, gelosie e poi le nozze. La favola del big del pallone viene fuori solo ora

Gli Europei di calcio sono giunti al gran finale. Italia e Inghilterra si contenderanno l’ambito trofeo. Ed entrambi sono vicini ad un traguardo che manca da tempo. Ma se gli azzurri hanno conquistato un mondiale nel 2006, per gli inglesi si tratterebbe del primo trofeo dopo ben 55 anni. Risale infatti al 1966 la vittoria nel campionato del mondo, un’eternità. E in tanti sono convinti che sia arrivato il momento giusto, anche perché gli inlgesi avranno dalla loro il fattore campo con moltissimi tifosi a dar loro supporto.

Intanto, però, non è soltanto il campo a parlare. In questi ultimi giorni abbiamo imparato a conoscere le fidanzate e le mogli dei calciatori, le ‘wags’, spesso donne bellissime che fanno il tifo da casa o sugli spalti. Al fianco del ct della nazionale italiana Roberto Mancini, ad esempio, c’è Silvia Fortini, noto avvocato romano. Leonardo Bonucci è invece sposato con Martina Maccari, ex modella nonché influencer molto seguita sui social. E gli inglesi? Bene, c’è una storia sul ct Gareth Southgate che forse non conoscete…

Il commissario tecnico della selezione inglese Gareth Southgate è sposato dal 1997. Sua moglie si chiama Alison e più volte il ct ha spiegato quanto la sua famiglia sia importante per il suo equilibrio e la sua serenità. Ma come è nata la loro storia. Ebbene i due si sono conosciuti in una boutique e a quel tempo Alison era fidanzata con un altro uomo. Gareth era un giovane calciatore del Crystal Palace. Poco più che ventenne era molto timido e pur rimanendo affascinato da una delle commesse non riuscì a rivelare la sua ‘cotta’.





Gareth Southgate, che in passato era stato preso in giro per il suo naso ed era molto insicuro, ci mise due anni per fare fare il primo passo. E chiese dunque ad Alison di uscire con lui. Lei però era fidanzata. Il fatto è che l’attrazione era reciproca, così i due iniziarono una relazione clandestina. Poi arrivò il momento della verità: nel 1995 Southgate si trasferì all’Aston Villa e mise Alison di fronte ad un aut aut, o lo seguiva, oppure si sarebbero lasciati. E lei decise di restare al suo fianco.

Qualche anno fa il Daily Mail riuscì a scovare l’ex fidanzato dell’attuale moglie del ct inglese Gareth Southgate. Si chiama Russell Gibbs e a distanza di tanti anni dice di non provare alcun rancore nei confronti dell’ex e del commissario tecnico della nazionale inglese. Anzi, si è rifatto una vita: “Sono felicemente sposato e ho due figli e una moglie meravigliosa. Sostengo l’Inghilterra e auguro il meglio a Gareth e Alison. Sono andato avanti, non ho nessun rancore nei loro confronti. Continuerò a tifare Inghilterra come il resto del Paese”.

E oggi Gareth Southgate e Alison hanno due figli, Mya di 22 e Flinn di 18 anni. Sulla sua famiglia Southgate ha dichiarato: “Amo trascorrere il tempo con la mia famiglia. È importante per me. Devi cercare di trovare un equilibrio perché da una parte sono concentrato sul rendere la squadra più forte possibile, dall’altro resto un padre e un marito”.