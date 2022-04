“È in fin di vita”. Calcio italiano sotto choc. L’ex Serie A coinvolto in un terribile incidente stradale

L’ex calciatore e altre quattro persone sono rimaste ferite oggi in un incidente stradale avvenuto a Cali, in Colombia, nei pressi dello stadio Pascual Guerrero. L’auto dell’ex calciatore che ha militato in Italia si è scontrata con un autobus.

Ferito in modo grave, è stato subito portato alla clinica Imbanaco di Cali a a causa di un grave trauma cranico. È in prognosi riservata. L’ex centrocampista Freddy Rincon, 55 anni, è stato sottoposto a intervento chirurgico alla testa ed è stato ricoverato in terapia intensiva. “Le sue condizioni sono molto gravi”, ha dichiarato Laureano Quintero, direttore della clinica Imbanaco. L’auto dell’ex calciatore del Napoli si è schiantata contro un autobus intorno alle 4:30 di notte.





Freddy Rincon, incidente stradale per l’ex calciatore del Napoli

L’incidente è stato ripreso da alcune telecamere di sorveglianza e pubblicate da una tv. Freddy Rincon ha disputato con la nazionale colombiana i Mondiali del 1990, 1994 e 1998. È uno dei giocatori iconici della squadra in quel decennio, insieme a Carlos Valderrama e Faustino Asprilla. Ha giocato anche con Palmeiras, Corinthians e Santos.

L’ex calciatore è ritirato dalla nazionale nel 2001. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente per capire anche se era Freddy Rincon, 55 anni, al volante del veicolo che si è schiantata contro l’autobus all’incrocio di due strade.

#FamíliaPalmeiras è unito nella preghiera per la salute dell'idolo colombiano Freddy Rincón, campione di San Paolo per Verdão nel 1994 e operato d'urgenza questo lunedì dopo aver subito un grave incidente stradale. Vai, crepa! https://t.co/gb0ZL4ztAo — Palmeiras in Italiano (@sepalmeiras_ita) April 11, 2022

L’ospedale ha comunicato in una nota: “Con l’autorizzazione della sua famiglia, confermiamo che Freddy Eusebio Rincon Valencia è stato ricoverato in clinica. Dopo una prima valutazione, l’équipe di specialisti preposti al paziente ha preso la decisione di effettuare un intervento chirurgico. Al momento è difficile prevedere la risposta del paziente“. Il primario Laureano Quintero ha aggiunto: “Ha riportato un grave trauma cranico. La situazione è molto critica“.