Lutto nel mondo dello sport. È morto Sir Frank Williams, aveva 79 anni. L’uomo era il più longevo Team Principal della Formula 1. Queste le parole per descrivere la scomparsa di una delle figure più importanti nella storia dell’automobilismo. A riferirle è il profilo ufficiale della Formula Uno. Chi segue la F1 lo sa bene: Frank Wiliams, nato a South Shields, nel il 16 aprile 1942, era una figura epica del “Circus”. Grandi i successi per la “sua Williams” che ha vinto sette titoli piloti e nove campionati costruttori.

Frank Williams e sua figlia Claire hanno gestito il team insieme dal 2013 fino alla cessione alla società di investimenti Dorilton Capital. Qualche hanno prima, l’uomo subì una lesione al midollo spinale in un incidente d’auto, era il 1986. Ha lasciato il suo posto dal consiglio di amministrazione della Williams nel 2012, ma ha mantenuto il titolo di Team Principal. Nel 2016 ha trascorso un po’ di tempo in ospedale per una polmonite, interrompendo i suoi viaggi per le gare. Poi sembrava essersi ripreso ma oggi la triste notizia della morte di Williams.

Tantissimi e molteplici i messaggi di cordoglio per la morte dello sportivo, apparsi sui social dopo la morte di Williams. Tra i tanti anche quello di Flavio Briatore che su Instagram ha ricordato così il grande costruttore della Formula Uno: “Oggi ci ha lasciato uno dei più grandi della Formula 1, Sir Frank Williams. Da lui ho imparato molto e con il tempo siamo diventati amici, Condividendo gli anni più belli e intensi della Formula Uno. Ciao Frank, ci mancherai!”.





Frank Williams era approdato nel mondo della velocità nel 1969, quando si fece prestare il telaio di una vecchia Brabham-Cosworth e mise alla guida della vettura il connazionale Piers Courage, scomparso l’anno dopo in gara a Zandvoort, una morte che lo segnò profondamente.

Poi, con il tecnico Patrick Head, Frank Williams ha creato praticamente da zero, una delle più grandi squadre di Formula 1 di tutti i tempi, capace di vincere sette titoli piloti (l’ultimo con Jacques Villeneuve nel 1997) e nove tra i costruttori, che collocano la Williams seconda solo alla Ferrari. Addio.