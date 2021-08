Francesco Morini, difensore della Juventus Anni 70 e poi dirigente bianconero per tutta l’era Boniperti, è morto. L’uomo aveva 77 anni, in passato ricoprì il ruolo di direttore sportivo e poi di team manager. Morini è nato a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, inizia la sua carrira di calciatore nella Sampdoria nel 1963, per poi passare alla Juventus nel 1969, all’età di 25 anni, su suggerimento di Boniperti, all’epoca consulente della società e non ancora presidente.

Francesco Morini era uno “stopper”, sfruttava l’imponente fisico (1,86 per 80 chili) per dominare i duelli aerei e sfiancare i centravanti avversari, da cui era molto temuto. Per assonanza con il nome era stato soprannominato Morgan, come il pirata, di cui secondo i cronistici dell’epoca emulava il coraggio e l’impeto in area di rigore. Nel corso degli Anni 70 formò una coppia insuperabile con Gaetano Scirea. Morini era un difensore spietato, Scirea aveva tempismo e capacità di far ripartire l’azione: insomma, insieme erano perfetti.

A raccontarsi era proprio lo stesso Francesco Morini: “Ho sempre saputo di avere piedi non raffinatissimi, quindi il mio compito era recuperare la palla e poi appoggiarla al compagno più vicino, spesso era proprio il grande Gaetano che era un difensore con i piedi di un trequartista”.





Francesco Morini aveva un carattere carismatico, era uno dei leader della Juventus tutta italiana che nel 1977, guidata da Giovanni Trapattoni, vinse il campionato con il record di punti (51 su 60) e conquisto la Coppa Uefa nella leggendaria doppia finale con l’Athletic Bilbao, della quale Morini fu uno degli eroi.

Questo è un grande dispiacere. Un giocatore elegantissimo e una persona gentile che con noi bambini di allora sapeva sorridere e avvicinare al calcio.

Addio Francesco Morini, è stato bello tifare per te. https://t.co/0OLcR29ToA pic.twitter.com/sF03Mly3pu August 31, 2021

Finita la carriera nella Juventus nel 1980, quando venne sostituito da un altro gigante, Sergio Brio, Morini finì quella di calciatore con un breve epilogo in Canada, giocando per una stagione nei Toronto Blizzard. Francesco Morini fu uno dei pilastri della dirigenza comandata da Boniperti e rimase alla Juventus dal 1981 al 1990, per poi tornare nella stagione 1993-94 come team manager.