Lutto nello sport, un destino tragico si è preso la vita di Francesca: solo 19 anni

Una morte tragica per un motivo assurdo. Si svolgeranno domani, lunedì 2 agosto, i funerali di Francesca Mirarchi, la 19enne morta venerdì 30 luglio nell’Alta Val Brembana. La ragazza è deceduta a causa delle ferite riportate dopo essere caduta in un dirupo. Secondo la ricostruzione del fatto la giovane si trovava in vacanza con gli amici ed era salita sola sul costone della montagna per assistere all’alba. A chiamare i soccorsi sono stati proprio i suoi amici che, al risveglio, non l’hanno trovata.

Purtroppo il corpo senza vita di Francesca è stato ritrovato venerdì pomeriggio dalle unità del nucleo cinofili dei vigili del fuoco e del soccorso alpino. La ragazza avrebbe dovuto compiere i 20 anni il prossimo 11 novembre. Appena un anno fa si era diplomata all’istituto tecnico Martin Luther King di Muggiò, comune nella provincia di Monza e Brianza. Era appassionata di atletica leggera, passione trasmessale dal papà Beppe fondatore della locale squadra Cba, e infatti si allenava spesso a Cinisello Balsamo.

Proprio due anni fa Francesca Mirarchi aveva vinto un titolo regionale in staffetta e aveva partecipato ai campionati italiani con la divisa dell’atletica Riccardi di Milano. Da qualche mese la 19enne aveva iniziato un tirocinio presso il Comune di Cinisello Balsamo come servizio civile universale, settore sport.





La ragazza era in vacanza con gli amici ai Laghi Gemelli, in Alta Val Brembana. La mattina di venerdì 30 luglio, alle prime luci dell’alba, si è allontanata dal gruppo e da sola ha deciso di salire sulla montagna per poter veder sorgere il sole. Avrebbe perso l’equilibrio lungo il tragitto ed è caduta in un dirupo. Con ogni probabilità è morta sul colpo. La salma è stata trasportata nella casa funeraria di Pirovano, a Cinisello in via Aleramo.

Amici e parenti di Francesca Mirarchi potranno salutarla per l’ultima volta nella camera ardente allestita quest’oggi, domenica 1 agosto, a Cinisello Balsamo. Due le comunità duramente colpite da questa morte prematura, quella di Lissone e l’altra dove la ragazza faceva il servizio civile, quella di Cinisello. I funerali si svolgeranno lunedì 2 agosto nella chiesa San Pietro e Paolo di piazza Giovanni XXIII, a Lissone dove Francesca viveva.