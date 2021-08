“Il vaccino mi ha rovinato”. Cosa è successo alla campionessa italiana di volley

Momento molto difficile per una sportiva italiana, che ha annunciato di avere un serio problema di salute. E ha anche spiegato a cosa è dovuta questa problematica, arrivata improvvisamente e inaspettatamente nella sua giovane vita. La donna, che ha 38 anni, ha ammesso che non ha alcuna possibilità di sottoporsi ai consueti allenamenti in vista della prossima stagione agonistica ed è decisamente arrabbiata perché il tutto è nato in seguito ad un gesto, che le avrebbe dovuto portare solo benefici.

Ha chiesto chi dovrà adesso pagare per quello chele è successo, visto che ha puntato il dito contro ciò a cui si è sottoposta qualche tempo fa, ovvero la vaccinazione anti-coronavirus. La 38enne ha affermato: “Ho la pericardite, è colpa del vaccino. Avevo delle perplessità ed avevo ragione. Ho avuto e ho ancora oggi una pericardite post-vaccino, chi paga il prezzo di tutto questo? Non esistono risarcimenti per chi subisce danni a livello di salute dopo aver fatto il vaccino?”, ha chiesto con rabbia.

La sua ira non si è arrestata qui, infatti la donna originaria del Veneto ha proseguito così il suo discorso: “Non sono no vax, ma di fare questo vaccino non sono mai stata convinta e ne ho avuto la conferma. Forse il mio discorso può sembrare un po’ blasfemo, ma continuo a chiedermi: non esistono forme di risarcimento?”. Effettivamente la pericardite è stata tirata in ballo come possibile effetto collaterale dei vaccini Pfizer e Moderna, ma al momento non è possibile stabilire con esattezza la correlazione.





Ad aver denunciato l’accaduto è stata la pallavolista Francesca Marcon, che nella prossima stagione giocherà nelle fila della Volley Bergamo. Ma il tutto è diventato adesso più difficile perché Francesca Marcon non ha avuto l’ok per prendere parte agli allenamenti, a causa della pericardite. Quest’ultima è precisamente un’infiammazione della membrana del pericardio. Come detto, è difficile comprendere se sia da addossare realmente al vaccino questa problematica fisica, ma lei ne è certa.

Francesca Marcon è nata a Conegliano il 9 luglio del 1983 e proprio qui ha iniziato la sua carriera da pallavolista nel 1997. Ha giocato anche con Busto Arsizio, Piacenza, Casalmaggiore, VolAlto Caserta e Giorgione. Nel 2009 ha vestito anche la maglia della nazionale italiana ed è stata in grado di vincere la medaglia d’oro ai XVI Giochi del Mediterraneo, disputati 12 anni fa nel 2009.