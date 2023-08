Fem entra in campo con la Juventus Women e diventa official jersey sponsor per la stagione 2023-2024

Fem, il sito e forum online punto di riferimento per le donne da più di vent’anni, entra in campo al fianco della Juventus Women diventando official jersey sponsor delle divise da gioco (home, away, third) e training kit che le calciatrici della Juventus indosseranno nella prossima stagione di Serie A Femminile e UEFA Women’s Champions League.

Benessere, attualità e tendenze, moda, relazioni e da oggi anche sport, occuperanno uno spazio nella community di Fem, il brand parte del Gruppo GEDI, che ogni giorno coinvolge un ampio pubblico femminile dai 18 ai 55 anni, con un’attenzione particolare alla generazione Millennial.

“La partnership con Juventus porta Fem al centro di uno sport che siamo abituati a vedere nella sua sola dimensione maschile, ma che nasconde invece molto altro” racconta Daria Bernardoni, Direttrice Generale di Fem “scoprire il mondo del calcio femminile con le Juventus Women ci permetterà di raccontare tante storie di atlete accomunate da una grande passione, ma che come tutte le donne affrontano sfide quotidiane, nello sport e nella vita.”

Oltre alla presenza del logo sui kit sportivi, sul sito di Fem (www.alfemminile.com) sarà online un hub di approfondimento in cui si concentreranno news, video e contenuti speciali sul calcio femminile. Uno spazio che avrà inoltre un focus speciale sulla squadra della Juventus, ripercorrendone la sua storia e quella delle giocatrici che ne fanno parte, celebrando le loro vittorie non solo sul campo ma anche nella sfida contro gli stereotipi di genere.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Fem come nostro official jersey sponsor della Juventus Women» – ha dichiarato Tiziana Di Gioia, Chief Commercial Officer della Juventus – “Questa partnership rappresenta un’opportunità per promuovere l’evoluzione dello sport e della community al femminile attraverso interviste esclusive, podcast e progetti editoriali dedicati che vedranno le nostre giocatrici come protagoniste all’interno di FEM”.

La nuova divisa con il logo Fem verrà indossata domani 24 agosto, nell’amichevole che le bianconere giocheranno con il Barcellona Women, campione d’Europa in carica, nel corso della terza edizione del Trofeo Gamper.

Non resta che aspettare il calcio di inizio su www.alfemminile.com e sui canali social Instagram, Facebook e Tik Tok.