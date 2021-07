Esplosivo, devastante, uomo in più: Federico Chiesa è stato uno degli artefici del trionfo azzurro nell’Europeo. Arrivato in uno stato di forma non esaltante, tanto che Roberto Mancini gli ha preferito Domenico Berardi nelle prime due partite, è entrato in palla nella fase decisiva del torneo. Il gol contro l’Austria e quello, pesantissimo, contro il Belgio che portato l’Italia in semifinale. Tanti i complimenti piovuti. A cominciare dal ct che in lui ha sempre creduto.



Ma non è stato solo il trionfo di Federico Chiesa. Nella notte, con un filo di voce, il commissario tecnico prova a fare il punto dopo la serata straordinaria. Il gol immediato dell’Inghilterra, la sofferenza, la reazione e poi il meritato pareggio. L’Italia ha tenuto in mano il gioco per gran parte del secondo tempo, ha coronato gli sforzi con la rete di Leonardo Bonucci e avrebbe forse meritato il gol vittoria. Poi, senza energie, nei supplementari ha resistito prima di arrivare all’epilogo dei rigori. Lì , è salito in cattedra Gigio Donnarumma. Due penalty parati (“sapevo ne avrebbe presi almeno due”) e il trionfo.



“Abbiamo meritato la vittoria, il gol a freddo ci ha creato problemi nei primi 15 minuti. Poi abbiamo preso la partita in mano, avremmo meritato di chiuderla prima – ha continuato Mancini -. Siamo felici per tutti gli italiani, per quelli che vivono all’estero e per chi è in Italia, Abbiamo regalato un mese bellissimo, abbiamo fatto qualcosa di cui non ci rendiamo conto. Siamo felicissimi per la gente, che meritava questa gioia dopo un periodo difficilissimo”.







E nel momento di massima gioia ecco che Federico Chiesa fa quello che non ti aspetti. L’attaccante azzurro inquadrato dalle telecamere con il telefono in mano subito dopo la vittoria dell’Europeo viene pizzicato mentre è alle prese con il comando vocale del cellulare: “Chiama mamma”. Un gesto che ricorda molto quello di Alessandro Florenzi.





Come Federico Chiesa Alessandro Florenzi strilla “Guarda mamma” mostrando la medaglia di campione d’Europa appena ricevuta. Prima di lui era passato Leonardo Spinazzola. Poi Salvatore Sirigu con la bandiera della Sardegna insieme al cagliaritano Niccolò Barella. Ultimi minuti di calma prima che Giorgio Chiellini alzi la coppa.