“Bellissima”. Federico Chiesa, chi è la super fidanzata Benedetta (regina dei social)

Italia campione d’Europa. Gli azzurri battono l’Inghilterra in finale ai calci di rigore. Dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, che non cambia ai supplementari, epilogo dal dischetto. Decisive la parata di Donnarumma su Sancho e Saka, che fallisce il rigore decisivo. L’Italia del ct Mancini vince 4-3 e trionfa.

“Siamo stati bravi. Siamo stati bravi. Abbiamo preso il gol subito, siamo andati in difficoltà ma poi abbiamo dominato la partita. I ragazzi sono stati meravigliosi”. Roberto Mancini è commosso dopo il trionfo a Euro 2020. Il ct azzurro esulta dopo la vittoria ai calci di rigore contro l’Inghilterra. “È importante per tutta la gente e per tutti i tifosi. Abbiamo e giocato bene? Siamo contenti di questo”, aggiunge Mancini a caldo.

“Era impossibile pensare qualcosa del genere, non ho parole per i ragazzi. Un gruppo meraviglioso. Non c’è stata una partita facile nel torneo, questa finale è diventata difficilissima dopo il gol incassato a freddo. Ma poi abbiamo dominato la gara fino ai rigori, dove serve anche un po’ di fortuna. I Mondiali? Ora godiamoci questo, che è incredibile”, dice Mancini a Sky.







Tra i migliori giocatori dell’Europeo c’è sicuramente Federico Chiesa, che con i suoi gol contro Austria e Spagna, è uno dei protagonisti principali di Euro 2020. Classe 1997, 14 gol in 43 partite nella sua prima stagione con la Juventus, Chiesa ha fatto balzare la quotazione di mercato che secondo il CIES si aggira già sui 90 milioni di euro, la più alta fra gli Azzurri di Roberto Mancini.

A tifare il giovane talento azzurro la fidanzata Benedetta Quagli, che su Instagram conta più di 100mila followers (merito anche del fidanzato famoso). Conosciuta a Firenze, classe 2001 e molto attiva sui sociali e ha una grande passione per i viaggi e i cani.