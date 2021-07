Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, le nozze a due giorni dalla vittoria dell’Italia a Euro 2020 contro l’Inghilterra. Il bianconero e l’ex gieffina della decima edizione del Grande Fratello proferiscono il fatidico ‘si’ nel duomo di Carrara. Poi a diffondere la lieta notizia, la coppia al TgR Toscana per grande sorpresa di tutti i tifosi. Questa la seconda rivelazione ‘bomba’ del bianconero.

Indimenticabile l’arrivo in ritardo di Federico Bernardeschi in abito grigio e sciarpa bianca intorno al collo, a bordo di un Land Rover scuro. Un’intera piazza che ha accolto uno dei protagonisti degli Euro 2020 tra applausi e cori, poi la sposa, in abito bianco, visibilmente emozionata e accompagnata dal fratello.

Insieme dal 2016, la coppia dopo anni di fidanzamento e una bambina di due anni, Deva, è andata incontro ad alcuni noti alti e bassi. Infatti nel 2019 un periodo di allontanamento, che però ha riportato i due a gioire insieme dell’amore di un nucleo familiare n verità ben saldo e pronto a superare qualsiasi piccolo incidente di percorso.





E a proposito del frutto del loro amore, lo stesso Federico Bernardeschi aveva rivelato un po’ di tempo fa: “Mia figlia si chiama Deva, un nome che ha voluto la mia compagna. Lei è molto legata alla luna da quando era bambina e Deva è un nome indy, che significa ‘dea della luna’. Quando me lo ha detto la prima volta ho subito detto sì”.

Ma non solo la notizia delle nozze a 48 ore dagli Europei che ha visto un’Italia più che trionfante. La seconda rivelazione arriva dalla coppia solo una volta giunta all’altare. Infatti, nella loro vita non solo la figlia Deva, ma anche Lena. Ebbene si, con grande sorpresa i tifosi del bianconero apprendono solo oggi che la coppia ha dato alla luce un secondo bebè.

Tutto rivelato al TgR Toscana, quando in occasione delle nozze del campione e dell’ex gieffina, anche la piccola Lena ha ricevuto il sacramento del battesimo. Secondo quanto si legge su Corriere.it, la sicurezza si sarebbe anche occupata di lasciare fuori paparazzi e giornalisti perché “gli sposi hanno venduto l’esclusiva a un magazine”, si legge su BlogTivvu. Non è la prima volta che la coppia decide di conservare qualche piccolo ‘segreto’ per poi rivelarlo al momento decisivo. Un’intimità sempre salvaguardata da occhi indiscreti, a fronte di una vita privata che poi, riserva sempre grandi gioie.