“Si sposa il 13 luglio”. La vittoria agli Europei e il calciatore festeggia portando subito all’altare la fidanzata (famosa)

La vittoria degli Europei di calcio significa tantissimo per gli azzurri e per l’Italia. Dopo un periodo difficilissimo dovuto alla pandemia gli italiani avevano bisogno di un evento gioioso che facesse pensare positivo. E quell’evento è arrivato. Subito dopo la parata decisiva di Gianluigi Donnarumma sono iniziati i festeggiamenti. Ma per qualcuno in squadra la festa sarà doppia. Già, parliamo di Federico Bernardeschi. Il giocatore della Juventus, reduce tra l’altro da una stagione tutt’altro che positiva nel club, ha partecipato alla vittoria finale dell’Italia, conquistando così una bellissima rivincita dopo mesi di critiche.

Come molti sanno Bernardeschi è fidanzato con Veronica Ciardi, ex concorrente del Grande Fratello Vip. La loro storia ha vissuto diversi alti e bassi. Cinque anni fa si sono conosciuti a Formentera. Si sono messi insieme, ma poi è arrivata la crisi. Superate le difficoltà Federico e Veronica si sono ritrovati, hanno fato pace e nel 2019 è nata la loro figlia Deva. Proprio poco tempo fa i due hanno annunciato che si sarebbero sposati presto, prestissimo. Ora sappiamo quando.

Appena terminata la vittoriosa cavalcata dell’Italia a Euro 2020 Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi convoleranno a nozze. Il matrimonio è previsto per domani, martedì 13 luglio 2021. Il rito si celebrerà nel Duomo di Carrara, città natale del giocatore della Juve e della Nazionale. È molto probabile che il ricevimento e i festeggiamenti si svolgeranno nello stabilimento balneare “Il Principe della Fossa Maestra” che proprio Berna ha acquistato.





Al matrimonio tra Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi parteciperà sicuramente anche qualche compagno della nazionale. Per fortuna che la spedizione azzurra in Inghilterra è terminata bene… Finalmente il grande giorno è arrivato e la vittoria dell’Italia a Euro 2020 non farà che rendere ancora più speciale questa giornata attesa da tanto.

Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi avevano deciso da tempo di sposarsi. Dopo la nascita della figlia Deva la loro storia è maturata sempre più e il matrimonio è la conseguenza naturale. Proprio sul nome della figlia è stato lo stesso calciatore a spiegarne il significato: “Mia figlia si chiama Deva, perché è un nome che ha voluto molto mia moglie. Lei è molto legata alla luna da quando era bambina e Deva è un nome hindi, che significa ‘dea della luna’”.