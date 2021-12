“Da quello che si può vedere l’omino è fotogenico…”: primo figlio in arrivo per la campionessa e sua moglie

Primo figlio in arrivo per la campionessa olimpica: arriva la foto di famiglia con l’ecografia in mano. Il primo figlio della coppia arriverà ad aprile 2022, fa sapere nella didascalia del post in cui trapela gioia e entusiasmo.

“Il servizio fotografico di famiglia è andato bene oggi – si legge nel testo – Ho sviluppato un po’ di bianco e nero. Da quel che si può vedere l’omino è fotogenico. L’arrivo del piccolo Twigg è previsto per aprile 2022”. E c’è vittoria più bella di questa? La campionessa olimpica di canottaggio Emma Twigg si mostra sorridente accanto a sua moglie Charlotte Mizzi mentre in primo piano si vede l’ecografia del piccolino.

Primo figlio in arrivo per la campionessa e sua moglie

Emma Twigg, classe 1987, è la canottiera neozelandese, campionessa olimpica nel singolo ai Giochi olimpici estivi di Tokyo 2020 e mondiale ad Amsterdam 2014. Ha incontrato la sua anima gemella, Charlotte Mizzi, nel 2018 e insieme hanno suggellato il loro amore con il matrimonio celebrato nel 2020.





Un anno dopo le nozze, ai Giochi di Tokyo rinviati per la pandemia, Emma Twigg ha conquistato oro e record alle Olimpiadi nel singolo femminile. A 34 anni, dopo una carriera caratterizzata da vittorie sempre sfiorate (A Londra 2012 e a Rio 2016 era arrivata vicinissima al podio chiudendo al quarto posto), la medaglia infilata al collo agli ultimi Giochi Olimpici ha rappresentato come una rivincita personale.

Poi quell’oro olimpico tanto rincorso e arrivato a Tokyo grazie al tempo di 7’13″97 con il quale Emma Twigg ha stabilito anche il primato della specialità. Ora un’altra bellissima notizia, quella di una nuova vita da condividere con la sua Charlotte grazie all’arrivo del “piccolo Twigg”.