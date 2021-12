Si chiamava Elly Martinuzzo ed era una promessa di pattinaggio sul ghiaccio la 18enne che ha perso la vita insieme al fidanzato nell’incidente stradale di sabato 4 dicembre a San Marino. Per la precisione i due ragazzi stavano viaggiando a bordo di una Fiat 500 sulla Sottomontana quando, per cause in corso di accertamento, l’auto ha sbandato e si è scontrata con un’altra.

L’impatto, quasi frontale, è stato tremendo. La seconda macchina coinvolta è una Volkswagen con targa sammarinese che stava viaggiando in direzione opposta. Lo scontro si è verificato al termine del lungo rettilineo verso Murata, come riporta RTV San Marino, precisamente sulla Pedemontana in direzione Castello di Murata.

Sul luogo dell’incidente stradale sono intervenuti i soccorsi del 118 e il personale della polizia civile e della sezione antincendio. Purtroppo ogni tentativo di salvare la vita ai due ragazzi che si trovavano all’interno della Fiat 500 sono stati inutili e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.





I due ragazzi, Elly Martinuzzo e il fidanzato Daniele Volanti, entrambi classe 2003, erano lei di Milano, lui di Rimini. Elly Martinuzzo era una promessa del pattinaggio sul ghiacci.Aveva gareggiato per le Hot Shivers – club di Sesto San Giovanni riconosciuto dalle federazioni Coni e Fisg e nel 2019 era stata ai Mondiali junior a Neuchâtel, in Svizzera.

“Insegna agli angeli a pattinare – si legge tra i commenti dell’ultimo post social pubblico della ragazza – io e i tuoi amici d’ora in poi pattineremo anche per te. Spacca tutto anche lassú”. Daniele Volanti, invece, era originario di Modena ma viveva a Rimini. Aveva una grande passione per i motori, passione tramandata dal padre che di mestiere è meccanico.