Sport sotto choc, il campione morto a 34 anni: aveva tenuto nascosta la sua malattia

Il mondo delle MMA è in lutto dopo che è stato rivelato che l’ex star dell’UFC Elias Theodorou è morto all’età di 34 anni dopo aver perso la sua battaglia contro un cancro al fegato. Theodorou aveva combattuto privatamente contro cancro al fegato al quarto stadio, ma aveva mantenuto segreta la sua diagnosi, combattendo fino a dicembre. Una carriera di tutti rispetto quella del campione canadese di origine ellenica che tutti chiamavano “The Spartan”.



Prima di entrare a far parte del rooster dell’UFC Theodorou aveva combattuto cinque anni nell’UFC, entrando nella promozione dopo aver vinto il torneo dei pesi medi The Ultimate Fighter: Nations nel 2014. Aveva un record di 8-3 nell’UFC (19-3 nella sua carriera professionale nelle MMA) prima di essere tagliato dalla promozione a seguito di una decisione unanime sconfitta contro Derek Brunson nel 2019.





Elias Theodorou, il campione di MMA morto a 34 anni per un tumore: a dicembre l’ultimo incontro



Theodorou era balzato agli onori delle cronache nel 2020 per essere diventato il primo atleta in assoluto del Nord America a essere autorizzato all’uso terapeutico della cannabis: la utilizzava per lenire il dolore provocato da una neuropatia, in un incidente si era fratturato la mano sinistra in più punti. Nel corso del suo iter per ottenere il trattamento, che gli consentiva di continuare ad allenarsi e combattere, era diventato uno dei primi attivisti in materia. (Leggi anche Storie di campioni convocati dal Signore)



Il mondo delle MMA è rimasto sbalordito mentre si diffondeva la notizia della sua morte. Il giornalista di MMA di TSN Aaron Bronsteter ha scritto: “Purtroppo, un rappresentante di Elias Theodorou ha confermato i precedenti rapporti secondo cui è morto all’età di 34 anni”. Non meno affranto il discorso di Adam Martin: “Le terribili notizie di stasera sono solo un altro promemoria di quanto sia breve e fragile la vita”.



“E di come non si sappia mai davvero cosa stanno passando le persone nella loro vita personale. Ricorda che il domani non è mai garantito. Vivi sempre la tua vita al massimo, proprio come ha fatto Elias Theodorou. Il presidente della MMA Journalists Association Josh Gross ha aggiunto: “Molto triste vedere notizie su Elias Theodorou che ha perso la vita a causa di un cancro. Brutta notizia”.

