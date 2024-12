La partita tra Fiorentina e Inter, valida per la 14ª giornata di Serie A e prevista alle 18:00 allo stadio Artemio Franchi, ha preso una piega tragica al 17° minuto, lasciando l’intero stadio senza fiato. Durante un’azione apparentemente normale, Edoardo Bove, il centrocampista viola di soli 22 anni, si è improvvisamente accasciato a terra.

Nessuno scontro, nessun contatto: il giovane è caduto in modo inaspettato, destando immediatamente grande preoccupazione tra i presenti. Il silenzio è calato sugli spalti, mentre in campo si percepiva il panico. I compagni di squadra e gli avversari, colti di sorpresa, hanno reagito istintivamente, formando un cerchio intorno a Bove per proteggere la sua privacy e tenere lontani gli sguardi curiosi.

Nel frattempo, lo staff medico è accorso rapidamente, attrezzato per intervenire con efficienza in situazioni di emergenza. I minuti successivi sono stati carichi di tensione, con i tifosi che trattenevano il fiato e i giocatori che seguivano con apprensione ogni mossa dei soccorritori.

Quando l’ambulanza ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco, il tempo sembrava essersi fermato: un silenzio surreale dominava lo stadio, interrotto solo dalle comunicazioni concitate tra i sanitari. I primi soccorsi hanno permesso di stabilizzare il giovane atleta, che è stato successivamente caricato sul mezzo per essere trasportato d’urgenza in ospedale.

Nel frattempo, l’arbitro ha convocato i capitani delle due squadre e gli allenatori, giungendo alla decisione di sospendere il match. La comprensibile apprensione per quanto accaduto e lo stato emotivo dei giocatori non lasciavano alternative. Mentre rientravano negli spogliatoi, molti calciatori, con volti rigati dalle lacrime e sguardi persi nel vuoto, lasciavano trasparire l’impatto emotivo del momento, testimoniando quanto fosse profonda la solidarietà tra compagni e avversari di fronte a un evento così scioccante.

Fiorentina young player Edoardo Bove

His heart suddenly stopped on the pitch during the match against Inter and he was taken directly by ambulance to the hospital

Everyone in the stadium is affected by what happened a short while ago!#Fiorentina #InterMilan #football pic.twitter.com/0r4xNN9g6H