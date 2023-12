“È morto”. Sport in lutto, se ne va una grande leggenda. La notizia poco fa: “Siamo tutti scioccati”

Un terribile lutto ha colpito il mondo dello sport. Una perdita arrivata improvvisamente, mentre stava facendo ciò che più amava insieme a suo figlio. Un malore inaspettato lo ha strappato alla vita e a dirgli addio è anche la sua adorata moglie, oltre ad un’altra figlia. Ha detto di essersi sentito male ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma non c’è stato niente da fare.

Il lutto nello sport ha riguardato l’automobilismo e il primo a parlare è stato Giovanni Guerra, presidente della confederazione brasiliana: “A nome mio e dell’intera famiglia CBA, preghiamo Dio di accogliere il nostro fratello in tutta la gloria e di sostenere la sua famiglia, i suoi amici e milioni di fan in tutto il mondo”. Poi dolore immenso anche da parte della McLaren.

Leggi anche: “Ciao campione”. Sport italiano in lutto, Simone non ce l’ha fatta: la vita finita a soli 17 anni





Lutto nello sport: morto a 56 anni per un infarto improvviso

Il lutto nello sport ha coinvolto la Formula Uno e l’automobilismo in generale per il decesso di Gil de Ferran, 56 anni, colto da un infarto fatale. Lavorava nella McLaren come consulente e la casa automobilistica ha commentato così l’accaduto: “Tutti i membri della McLaren Racing sono scioccati e profondamente addolorati nell’apprendere che abbiamo perso un amato membro della nostra famiglia McLaren inviamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai cari di Gil de Ferran”.

De Ferran è morto mentre era in pista a correre insieme al figlio nel circuito privato americano di Opa-locka, nello stato della Florida. La grande leggenda automobilistica brasiliana aveva conquistato in carriera la 500 miglia di Indianapolis 20 anni fa e per due volte si era laureato campione IndyCar. Distrutto dal dolore anche l’amico e collega Tony Kanaan.

INDYCAR is deeply saddened by the passing of two-time series champion and racing legend Gil de Ferran.



Our thoughts are with his family, friends and loved ones. pic.twitter.com/Yo3b1FkoV7 — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) December 30, 2023

Kanaan ha scritto sui social, a corredo di un paio di foto insieme a Gil de Ferran: “Campione, amico, rivale, mentore in pista e fuori. Non ho parole per descrivere questa perdita. Che tu possa riposare in pace, amico mio”.