Lutto nello sport italiano: è morto Gianni Zappi, storico giocatore, dirigente, allenatore e tra i primi a vestire la maglia dell’Andrea Costa. Zappi è deceduto a seguito di un incidente stradale. L’uomo era sul passo del Gavia, quando, probabilmente per via di un malore, l’uomo ha perso il controllo dell’auto, schiantandosi. Gianni Zappi era conosciuto per le sue esperienze da giocatore tra Virtus Imola e l’Andrea Costa.

Indimenticabili, per gli appassionati, gli anni del campionato di Serie A2 (1973 – 1974 con la Libertas Forlì, dove è stato prima vice e poi capo allenatore), tre campionati di B (oltre al già citato titolo con l’Andrea Costa, ’81-’82 con Reggio Emilia e ’83-’84 con Firenze) e due titoli in serie C (’75–’76 Virtus Pallacanestro Imola e ’78–’79 Osimo). Zappi è stato anche a Ozzano con cui ha vinto Coppa Italia di lega, e poi ha fatto parte dello staff della Virtus 34 di cui era direttore tecnico. Per tutta la squadra dell’Andrea Costa è stato “un fulmine a ciel sereno che si è abbattuto nelle scorse ore sull’Andrea Costa e in particolar modo su tutta Imola”.

Leggi anche: Lutto nello sport: è morto a 22 anni dopo giorni di agonia. Il gesto della famiglia è da lacrime





Lutto nello sport italiano: è morto Gianni Zappi

Poco dopo ecco arrivare il messaggio del sindaco del comune di Imola: “Come allenatore, ha saputo farsi apprezzare anche in altre squadre in Italia, oltre che come collaboratore del Settore Squadre Nazionali e istruttore della Federazione Italia Pallacanestro, dimostrando sempre grande professionalità e sincera passione – dice il sindaco Marco Panieri -“.

“Per lui il basket ha rappresentato molto più di una professione e l’amore e la dedizione che ha saputo trasmettere a questo sport sono stati un esempio e devono rimanere un esempio per tutti noi. A nome dell’Amministrazione comunale e mio personale formulo il più profondo cordoglio e le più sentite condoglianze alla famiglia e a quanti a lui cari e ci stringiamo a loro in questo momento di così grande dolore”.

Sono profondamente addolorato dalla notizia della morte di Gianni Zappi, collega ed amico.

Quanti ricordi dei tanti momenti vissuti insieme, sui campi, nelle riunioni Anaib e Usapp, al Planet Sport Cafè…il mio abbraccio più affettuoso alla famiglia — Sergio Scariolo (@sergioscariolo) October 12, 2022

Poi arrivano le parole del figlio Mauro: “Lui mi ha iniettato il basket nelle vene e se oggi sono qui è sicuramente per lui, per ciò che ho visto fin da quando ero bambino – racconta Mauro con lucidità, senza nascondere un filo di commozione –. E sicuramente questo sarà una molla che mi porterà a fare sempre meglio nella carriera”.

Leggi anche: “Addio, regina”. Cinema in lutto, l’attrice si è spenta. Il dolore del figlio, altro grande attore