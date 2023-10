La notizia più agghiacciante si è tramutata in realtà. Un vero e proprio incubo per la famiglia e il calcio in generale. Il giovane calciatore scomparso nel nulla è stato trovato morto, a distanza di diversi giorni dalla sua sparizione. L’ultima traccia era stata lasciata nella giornata di giovedì 12 ottobre e l’annuncio del suo decesso è avvenuto lunedì 16 ottobre. Dolore indescrivibile anche per tutti i suoi compagni di squadra, che ancora non riescono a crederci.

Il calcio è in lutto per la perdita della sua vita in circostanze drammatiche. Il giovane calciatore scomparso è morto ad appena 18 anni, con un’intera esistenza davanti a sé. Quando era stato visto l’ultima volta, aveva un pantalone beige e una maglietta di colore verde. Immediatamente erano partite le ricerche della polizia, che lo hanno cercato per tutto questo tempo fino alle scorse ore, quando c’è stato il rinvenimento del suo corpo.

Calcio in lutto: il giovane calciatore scomparso da giorni è stato trovato morto

La polizia ha confermato il ritrovamento del cadavere e ora tutti stanno piangendo la sua dipartita. Il calcio è letteralmente devastato da questa notizia, in particolare quello spagnolo. Il giovane calciatore prima scomparso e ora morto si chiamava Alvaro Prieto e giocava nel Cordoba. Il team ha scritto sui social: “Siamo spiacenti di annunciare che il nostro giovane giocatore Alvaro Prieto è stato alla fine trovato morto. Riposa in pace”.

Il 18enne non aveva potuto prendere un treno perché il cellulare si era scaricato e quindi non aveva potuto far vedere ai controllori il biglietto digitale. Avrebbe poi provato a prenderne un altro, ma è successa la tragedia. Infatti, il corpo di Alvaro Prieto è stato ritrovato tra due vagoni del convoglio, come rivelato dalla Policia Nacional. Ovviamente le autorità competenti stanno continuando le loro indagini per capire cosa sia esattamente accaduto.

La polizia ha ancora ribadito il fatto che stanno indagando a 360 gradi, quindi ci sono diverse ipotesi in piedi. La sua scomparsa era avvenuta dopo che aveva trascorso una serata di divertimento, insieme ad alcuni amici, all’interno di una discoteca.