Si chiama Jessica Aidi è nata a Montpellier, nel sud della Francia e ha origini magrebine. Classe 1992, prima del successo ha lavorato come cameriera il un ristorante di lusso a Parigi poi ha fatto il suo ingresso nel mondo della moda.

Grazie alla sua bellezza, ai lineamenti perfetti e al fisico perfetto, oggi Jessica Aidi fa parte dell’agenzia di modelle Wilhelmina di New York e della Next Paris, e ha già posato per tantissime campagne pubblicitarie. Ha posato per la rivista Sport Illustrated ed è stata tra le sei finaliste del Si Swimsuit. La bellissima Jessica Aidi è anche una star sui social, dove vanta 395mila follower, che continuano ad aumentare di giorno in giorno.

Jessica Aidi è una delle più belle wags della nazionale Italiana. Ha conquistato il centrocampista del Paris Saint-Germain e della nazionale italiana, con cui si è laureato campione d’Europa l’11 luglio 2021. Dopo il matrimonio di Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, celebrato a sole 48 ore dalla finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra, anche Marco Verratti sposa la sua fidanzata.





Giovedì 15 luglio il calciatore sposa a Parigi la sua Jessica Aidi. La proposta di matrimonio era arrivata a Capodanno, quando il centrocampista originario di Pescara aveva scelto una location da sogno, Marraskesh, per dare l’anello alla compagna. Il calciatore è stato sposato per dieci anni con Laura Zazzera, dalla quale ha avuto due figli, Tommaso e Andrea.

Per la bella Jessica Aidi Marco Verratti ha lasciato la moglie. Un colpo di fulmine quando la ragazza lavorava come cameriera in un ristorante di lusso, poi l’addio alla moglie e la nuova vita con Jessica. Secondo quanto racconta il gossip pare proprio che Laura abbia scoperto la relazione dell’allora marito da alcune foto pubblicare dal settimanale Chi.