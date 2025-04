Un dramma ha scosso il mondo del calcio: un giovane attaccante di soli 28 anni ha perso la vita dopo essere caduto dall’undicesimo piano di un edificio. L’evento, avvenuto recentemente, è ancora avvolto nel mistero e le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica della caduta. Nonostante i tentativi di contatto da parte dello staff, il giocatore non si era presentato all’ultimo allenamento e non aveva fornito alcuna spiegazione al club o ai compagni.

Poche ore dopo, la tragica notizia è stata confermata. L’autopsia sarà determinante per far luce su ulteriori dettagli, mentre le forze dell’ordine continuano a raccogliere testimonianze per ricostruire le sue ultime ore.





Tragedia in Cina, morto l’attaccante Aaaron Boupendza

La vittima è Aaron Boupendza, noto calciatore gabonese attualmente in forza allo Zhejiang FC, squadra della prima divisione cinese. Boupendza aveva giocato in passato in diverse squadre europee e asiatiche, lasciando un segno particolare nella stagione 2020/2021 con l’Hatayspor in Turchia, dove si era distinto come capocannoniere con 22 reti. Le autorità stanno valutando tre ipotesi principali: un gesto intenzionale, una caduta accidentale o un litigio avvenuto poco prima del tragico evento. Nell’abitazione era presente anche il fratello del calciatore, che sarà ascoltato dagli investigatori per fornire eventuali dettagli utili alle indagini. Al momento, nessuna ipotesi è esclusa.

Boupendza aveva recentemente firmato un contratto valido fino al 2026 con il club cinese e, nella stagione in corso, aveva già collezionato sei presenze, segnando quattro gol e fornendo due assist. La sua carriera lo aveva portato a giocare anche in Francia, Portogallo, Qatar, Arabia Saudita e Stati Uniti. Le indagini proseguono per determinare con esattezza le cause del decesso. Sia il club che la Federazione calcistica del Gabon hanno espresso il loro cordoglio, insieme a numerosi ex compagni di squadra e allenatori che hanno avuto modo di conoscere il calciatore durante la sua carriera.