Calcio sotto choc, il figlio dell’allenatore morto in circostanze tragiche. Aveva solo 6 anni

Il mondo sportivo marchigiano è in lutto. Una tragedia ha colpito l’allenatore del Porto d’Ascoli, squadra neopromossa in serie D. Davide Ciampelli ha perso il figlio Gianmaria di appena sei anni. Il bambino si trovava in vacanza in Umbria con la famiglia. Si è tuffato in piscina, ma non è più riemerso, i soccorsi sono stati inutili. Sul posto sono arrivati i carabinieri che stanno indagando sulle cause del decesso. A lanciare un appello sarebbe stato un amichetto del bambino.

La tragedia è avvenuta intorno alle 15 di giovedì 15 luglio presso una struttura privata di Città di Castello, a nord di Perugia. Al momento si stanno svolgendo le indagini all’interno della struttura, la magistratura ha aperto un fascicolo e inviato sul posto un medico legale. Il centro dove è avvenuto l’incidente ospita da anni bambini e ragazzi per vacanze estive e non ha mai avuto problemi del genere.

È molto probabile che venga disposta l’autopsia sul corpo del piccolo. Tra le ipotesi più probabili c’è quella del malore improvviso e quindi la morte per annegamento. Ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Davide Ciampelli è un tecnico molto noto nel mondo sportivo piceno e marchigiano. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno giungendo in queste ore alla sua famiglia.





Ex allenatore del Perugia, Davide Ciampelli dopo aver allenato nelle giovanili, ha guidato la Jesina nelle Marche in D, poi l’Ancona in Eccellenza. Lo scorso giugno nella stessa categoria ha ottenuto la promozione in D con il Porto D’Ascoli, squadra di un quartiere di San Benedetto del Tronto. Tutta la comunità di Città di Castello, suo comune di residenza, si sta stringendo attorno a lui, la moglie e il fratellino.

Il Perugia Calcio “si stringe attorno a Davide Ciampelli, ex tecnico biancorosso, per la prematura ed improvvisa scomparsa del figlio. A lui e alla sua famiglia le più sentite condoglianze”. Messaggio di cordoglio anche da parte dell’Ancona Matelica: “La Società partecipa commossa e attonita al profondo dolore che ha improvvisamente colpito mister Davide Ciampelli per la tragica scomparsa del figlio. Porgiamo a lui e a tutta la sua famiglia, nel tristissimo momento che ci trova uniti, le nostre più sincere condoglianze, stringendo lui e tutti i suoi cari in un fortissimo abbraccio”.