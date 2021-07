Dopo gli Europei di calcio vinti dall’Italia continua l’estate all’insegna dello sport. Venerdì 23 luglio sono infatti iniziate le Olimpiadi di Tokio. Anche questa manifestazione, esattamente come Euro 2020, avrebbe dovuto svolgersi l’anno passato. Ma a causa della pandemia la kermesse è stata rimandata di un anno. Così ora sono in tanti a sognare con i propri atleti impegnati nelle 50 discipline previste per ben 339 eventi. Tanta voglia di normalità e di sana competizione.

Alla data del 26 luglio a guidare la classifica delle medaglie sono i padroni di casa del Giappone con 13 medaglie di cui ben 8 ori. L’Italia, invece, ha conquistato 9 medaglie di cui un oro, quattro argenti e quattro bronzi. L’ultima medaglia è arrivata grazie alle prestazioni di Daniele Garrozzo, schermidore azzurro specialista di fioretto. Già a Rio de Janeiro nel 2016 Daniele aveva conquistato l’oro, adesso, dopo la sconfitta in finale con Ka Long Cheung, è arrivato un argento.

Ma chi è Daniele Garrozzo? Nato a Catania nel 1992 il campione azzurro è accompagnato a Tokio nientemeno che dalla fidanzata. Anche Alice Volpi, infatti, gareggia in queste Olimpiadi. A unire i due è stata proprio la passione per la scherma. Daniele e Alice si sono conosciuti prima del 2016, ma è stato proprio durante i giochi in Brasile che la cosa è diventata nota al grande pubblico.





Ecco le parole di Daniele Garrozzo al riguardo: “La verità è che siamo sempre stati molto riservati, sono andato a darle un bacio è sembrato un’uscita organizzata, una dichiarazione per quella data speciale. Non è andata così, c’erano stati tanti baci prima, quel giorno la gente ci guardava più del solito e se ne è accorta”. Daniele e Alice, che ha 28 anni ed è di Siena, stanno insieme ormai da cinque anni e da qualche tempo convivono a Roma.

Su questa bellissima esperienza sportiva che Alice Volpi sta vivendo con il fidanzato la stessa ha detto: “Per me è la prima in assoluto, la attendevo da molto tempo, farla insieme a Dani mi rende più serena”. E sulla passione in comune la stessa Alice spiega: “Per me è sicuramente una cosa positiva. Ci capiamo, non abbiamo il problema delle trasferte, spesso siamo insieme anche durante i ritiri. Se Daniele un domani smetterà, sarà un po’ complicato continuare a fare scherma anche per me. Pensavo che continuare a parlare di scherma anche a casa potesse essere un problema, invece ci godiamo i nostri momenti di tranquillità”.