Cristiano Ronaldo, Georgina e i 4 figli, la vacanza extralusso è sul mega yacht. E il prezzo è davvero proibitivo

Cristiano Ronaldo, le vacanze sono più che meritate. Un anno molto lungo per il campione bianconero cinque volte Pallone d’oro il cui destino calcistico resta ancora avvolto in una bolla di sapone. Reduce da un Portogallo elimato dalla competizione calcistica Euro 2020, il 36enne resta in attesa di capire se continuerà a fare parte della rosa juventina. Nel frattempo, tanto meglio ricaricare le batterie insieme alla famiglia.

Le sorti calcistiche di Cristiano Ronaldo restano nelle mani di Massimiliano Allegri ma non solo. Prossimo alla scadenza di un contratto con la Juventus, prevista per il prossimo 30 giugno 2022, il cuore di Ronaldo resta diviso tra il desiderio di volgere lo sguardo verso nuovi orizzonti e quello di onorare fino all’ultimo la sua permanenza nella squadra piemontese.

Un anno forse tra i più avvincenti e faticosi, che ha visto Cristiano Ronaldo alle prese con un Portogallo in Euro 2020 da cui però ne è uscito sconfitto. In vista di capire quali saranno le sorti della propria carriera calcistica, il campione bianconero decide di dedicarsi una vacanza super lusso in compagnia dei figli e della sua inseparabile Georgina.





E se qualcuno pensa che il campione si stia scervellando per comprendere cosa riserverà per lui il futuro calcistico, si sbaglia. La prova? Le foto pubblicate su Instagram mostrano il campione in un momento di totale relax e spensieratezza. Con Georgina e i quattro figli a bordo dello yacht di proprietà del campione del Portogallo e della Juventus, impossibile pensare ancora al lavoro.

Il capitolo della sconfitta contro il Belgio sembra essere più che chiuso e lasciato alle spalle, e nonostante una più che naturale delusione per un Portogallo reduce dalla vittoria della stessa competizione ben 5 anni fa ormai impossibile da replicare, Cristiano Ronaldo saluta i tifosi e sorride sotto il sole e la modica cifra dello yacht? Super i 12 milioni di euro. Il cinque volte Pallone d’oro non poteva che stemperare così le tensioni degli ultimi tempi, per un futuro che in ogni caso saprà fare maturare al più presto i suoi frutti.