“Non ti dimenticherò mai”. Lutto improvviso per Cristiano Ronaldo: è sconvolto dal dolore

Lutto per Cristiano Ronaldo. Il campione di calcio del Manchester United ha voluto condividere la bruttissima notizia con tutti i suoi follower. Sui social network il messaggio dell’ex Juventus ha commosso praticamente tutti. Quasi mai si è esposto così tanto a livello personale, infatti difficilmente lo abbiamo visto riportare pensieri sugli aspetti sentimentali o strettamente privati. Ma ha dovuto necessariamente fare un’eccezione, visto che stavolta è stato colpito nel profondo del suo cuore.

Intanto, Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo non hanno ancora compiuto un grande passo, ovvero quello di unirsi in matrimonio. E, riferendosi a questo argomento, l’influencer ha ammesso: “Non dipende da me, ma lo vorrei”. Quindi, è pronta a sposare il calciatore, ma a quanto sembra la proposta non è ancora arrivata. Le sue idee sono chiare e adesso spetterà al campione portoghese rompere gli indugi e chiedere a Georgina di diventare sua moglie. Ma vediamo adesso chi ha dovuto salutare per sempre.

Nel suo post struggente Cristiano Ronaldo ha scritto: “Ci sono momenti in cui tutto passa in secondo piano, compreso il calcio. Nello scorso week-end, inaspettatamente, è morto un essere umano fantastico, la nostra cara Soraia, una meravigliosa madre e moglie di uno dei migliori amici che la vita mi ha regalato. Niente può cancellare il dolore di mio fratello José Semedo e di tutta la famiglia, ma siamo insieme, oggi come sempre, per affrontare questo momento molto difficile. Riposa in pace amica mia. Non ti dimenticheremo mai”.





A perdere la vita è stata la moglie di un suo migliore amico, Josè Semedo, che si chiamava Soraia. La signora aveva solamente 34 anni e Cristiano Ronaldo ha voluto postare una bellissima immagine, in cui era insieme a loro e a Georgina Rodriguez. Cr7 conosce Semedo da tantissimi anni, da quanto militavano entrambi nelle giovanili della compagine portoghese dello Sporting Lisbona. Una volta Cristiano Ronaldo lo difese in allenamento e da lì in poi il loro rapporto è stato meraviglioso.

Stando a quanto è stato riferito, la moglie dell’amico di Cristiano Ronaldo è deceduta in seguito al sopraggiungere di alcune complicazioni, legate ad un’infezione. Era stata trasferita all’ospedale ‘Curry Cabral Hospital’ della città di Lisbona, ma nonostante si sia tentato di tutto pur di salvarle la vita, i medici non ce l’hanno fatta a strapparla alla morte, gettando tutti nello sconforto.