“Mangia sempre la stessa cosa”. Cristiano Ronaldo, svelata la dieta segreta: “Ecco i tre cibi che lo mantengono in forma”

Cristiano Ronaldo è uno dei più grandi calciatori di sempre nella storia del calcio mondiale. In questi giorni è impegnato con il suo Portogallo agli Europei di calcio e affronterà a breve gli ottavi di finale della competizione calcistica. Ciò che ha sempre contraddistinto il fenomeno è stata la sua forma smagliante. Infatti, è sempre stato attentissimo al suo corpo e non ha mai commesso errori. Ed ora è finalmente uscita fuori quale sia la dieta segreta, che segue ormai da tanto tempo.

Cristiano Ronaldo Jr ha compiuto intanto 11 anni qualche giorno fa e Cr7 ha commentato: “Congratulazioni, amore mio! Sei un orgoglio per papà!”. E non sono mancati alcuni scatti resi noti dall’attaccante in cui si riesce a cogliere il rapporto speciale e forse tra papà e figlio: “11 anni di tante gioie e sorrisi! Che tu possa sempre lottare per i tuoi sogni. Ti amiamo così tanto”, ha scritto il campione, seguito anche dal gesto di Georgina che accompagna le foto della festa con un messaggio ricco di affetto.

A svelare i cibi segreti che mangia Cristiano Ronaldo ci ha pensato il calciatore Daouda Peeters della Juventus Under 23, che lo conosce molto bene. Ha infatti svelato: “Mangia sempre la stessa cosa”. Grazie in particolare a tre cibi, il campione portoghese è riuscito sempre a giocare ad altissimi livelli e a collezionare record su record. Tutti sapevano che seguisse una dieta particolare, ma mai erano stati rivelati i cibi consumati dal giocatore. Andiamo a vedere insieme di cosa stiamo parlando.





Peeters ha quindi riferito su Cristiano Ronaldo: “Mangia broccoli, pollo e riso. Poi beve litri d’acqua, niente Coca Cola. Inoltre, non fa esercizi addominali per vanità, ma perché vede il suo corpo come uno strumento di lavoro. Non è Cristiano quella persona che sta ore davanti allo specchio, non avrebbe tempo per quello. Quando è al club è principalmente per allenarsi. Vive davvero per il suo lavoro”. Successivamente, il collega ha rivelato che tipo di persona da un punto di vista umano sia Cr7.

In conclusione di intervista Peeters ha detto su Cristiano Ronaldo: “Si tratta di un ragazzo molto simpatico, ma allo stesso tempo prende il calcio in maniera molto seria. Come sta vivendo gli Europei? Sul bus non parla d’altro, sarà molto motivato a battere il Belgio”. E non resta adesso che ammirarlo ancora nella competizione continentale, che lui ha già fatto vincere alla nazionale cinque anni fa.