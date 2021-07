Sport in lutto per la scomparsa di una giovane atleta rimasta vittima di un terribile incidente durante un allenamento del tiro al martello. Il fatto risale allo scorso aprile, quando la diciannovenne è rimasta gravemente ferita alla testa dopo essere stata colpita da un martello.

Quarta all’Olimpiade giovanile 2018 a Buenos Aires e bronzo ai campionati Panamericani Under 20 di due anni fa nel lancio del martello, la giovane è morta mercoledì e la notizia è stata data dal presidente dell’Istituto sportivo nazionale di Cuba, Osvaldo Vento: “Condividiamo questo dolore insopportabile con la sua famiglia”.

“L’atletica cubana è in lutto. Dopo un incidente durante l’allenamento e una dura battaglia per la sua vita, l’atleta Alegna Osorio è morta. Le nostre condoglianze e quelle della Direzione dello sport provinciale di Camagüey giungono a familiari, amici e colleghi “, ha scritto Reynaldo Varona Martínez.

La martellista statunitense Gwen Berry impegnata ai Giochi Olimpici di Tokyo le ha dedicato un ricordo. “Un pensiero d’amore alla sua famiglia in questo momento difficile. È tutto così triste”, ha scritto su Twitter l’oro nel lancio del martello ai Panamericani 2019 con 74,62.

🥺🥺Wow. Sending love to her family during this time. This is so sad https://t.co/aaGTo5F7J4