Tutta, tutta l’Italia è in festa da ore per la vittoria agli Europei di calcio 2020. Inghilterra battuta ai calci di rigore e coppa a Roma. Questo Europeo ha fatto letteralmente esplodere tutti, giocatori in primis dopo la parata decisiva di Gigio Donnarumma. Le immagini dei festeggiamenti a Wembley rimarranno a lungo nella memoria di tutti, così come le lacrime di gioia dei protagonisti.

Per Lorenzo Insigne e non solo il primo pensiero è stato per la famiglia e dopo l’impresa ha chiamato la moglie Jenny Darone senza nascondere la sua emozione. Si è proprio sciolto in lacrime al telefono, proprio come lei che non ha potuto trattenere la commozione e in uno screen della telefonata, pubblicato su Instagram, ha scritto al marito “Ti amo” con tanti cuoricini.

Clementino, il tatuaggio dedicato a Lorenzo Insigne dopo la vittoria a Euro 20



Poi un’altra videochiamata, questa volta al rapper Clementino, che su Instagram ha mostrato tutti i momenti più salienti della finale, mentre era in compagnia di alcuni amici. Poi, dopo la vittoria, ha festeggiato e sentito il calciatore napoletano come fatto vedere sempre sul social. Non solo, perché qualche ora più tardi la scena si è spostata in uno studio di tatuaggi.







Clementino ha deciso di fare un importante omaggio alla Nazionale e in particolare a Lorenzo Insigne. Del resto lo aveva annunciato già qualche giorno fa che in caso di trionfo dell’Italia agli Europei 2020 si sarebbe tatuato la frase “‘O tir’ a gir’”, in onore del tipico goal del calciatore napoletano. E così ha fatto.





Lunedì mattina Clementino ha mantenuto la sua promessa e su Instagram ha mostrato il suo nuovo tatuaggio dedicato a Lorenzo Insigne. “Ho fatto una promessa e l’ho mantenuta”, ha scritto il rapper tra le Storie. Naturalmente il suo nuovo tattoo dedicato a Lorenzo Insigne non è passato inosservato.