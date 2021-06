Claudio Marchisio, un amore lungo 13 anni. Una coppia di super sportivi e si vede: l’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale Claudio Marchisio e Roberta Sinopoli fanno coppia fissa ormai dal fatidico ‘si’ proferito nel giugno 2008. Ma non solo, la coppia ha dato alla luce anche due splendidi bambini. E il loro amore sembra davvero essere destinato a durare per sempre.

Non hanno fatto in tempo a sposarsi quando, dopo appena un anno dal fatidico ‘si’, Claudio Marchisio e la bellissima ex tennista della Nazionale Under 16, oggi imprenditrice nel mondo della moda e della ristorazione, Roberta Sinopoli hanno dato alla luce Davide. Poi una seconda gravidanza nel 2012 e anche il piccolo Leonardo ha aperto i suoi occhietti. Oggi i bimbi hanno rispettivamente 11 e 9 anni.

Ben 13 anni di matrimonio e un amore che continua a splendere come il primo giorno. Bellissimo lui, ma con accanto una moglie da fare invidia a molti: “Non so come fai a sopportarci”, queste le parole ironiche di Claudio Marchisio su Instagram. Impossibile non perdere la testa per lei. Roberta Sinopoli, classe 1985, ha uno sguardo dolce e determinato tipico di uno spirito sportivo sempre pronto alle sfide. La dedica di Claudio Marchisio per la moglie parla da sola: “Io sono sempre stato davanti a te. Un po’ per la vita che abbiamo avuto…Poi per cercar di proteggerti. Ma non mi sono mai sentito forte se non sentivo la tua mano attaccata a me! Perché io so benissimo cosa significa quella presa che non si stacca mai, che è sempre presente… TI AMO”.





Ex tennista, Roberta continua a coltivare la sua passione ma non più a livello agonistico, avendo piuttosto scelto di intraprendere la strada dell’imprenditoria nel settore della moda e della ristorazione. Infatti la giovanissima mamma a tempo pieno è anche fondatrice di Dépendance, atelier di abbigliamento, e non solo.

Anche titolare di un ristorante sushi della Capitale. Il tempo per amare? Di certo si trova sempre e la coppia ne è la prova. E con un tatuaggio che riporta la data di nascita del marito, che pare abbia decido di incidere sulla sua pelle a distanza di pochi mesi dall’inizio del fidanzamento con l’ex bianconero, Roberta non ha fatto altro che sigillare un rapporto in grado di rimettersi in gioco, restando saldo e imperturbabile. L’unione, d’altronde, fa la forza.